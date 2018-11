Bris d'aqueduc : inondé, le tunnel Atwater est complètement fermé

Le tunnel est inondé. Tout près, des voitures sont complètement submergées.

« La situation est sous contrôle. On est en train de fermer les valves pour que l'eau arrête de couler et après on va vider l'eau », a indiqué la mairesse Valérie Plante, en visite sur place.

Les pompiers se sont d'abord assurés que personne n'était piégé dans une voiture submergée, a indiqué le directeur Bruno Lachance. Aucun blessé n'est à déplorer.

La fermeture cause des problèmes de circulation importants dans tout le secteur. Un périmètre délimité par les rues Notre-Dame, Charlevoix, Atwater et Saint-Patrick a été fermé à la circulation, indique la police.

« Il faut éviter le secteur », a indiqué Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal. « Ce n'est pas un bris dans le tunnel. Le bris est situé au sud et il y a un écoulement de l'eau dans le tunnel. »

La mairesse Plante a affirmé que le problème ne serait pas solutionné à temps pour l'heure de pointe du retour à la maison.

« Le SPVM est sur place pour prêter assistance aux pompiers et aux travaux publics », a indiqué Andrée-Anne Picard du Service de police de la ville de Montréal.