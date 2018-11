Un couple de Canadiens meurt dans un accident au Mexique

Les médias torontois ont rapporté que Leslie Sole, un ancien PDG de la division télévision de Rogers Media, et sa conjointe Terri Michael, une DJ qui a travaillé auprès de plusieurs stations de radio de Toronto, ont tous les deux péri dans un face-à-face avec un autre véhicule, près de leur résidence du Mexique où ils vivaient leur retraite.

Le groupe Rogers a confirmé le décès de son ancien cadre, qui avait quitté l'entreprise en 2011. « Leslie était un visionnaire, qui aimait passionnément la télévision canadienne et qui a laissé une marque indélébile sur l'industrie, et sur Rogers », a commenté le président de Rogers Media, Rick Brace, dans un communiqué.

Terri Michael a fait sa marque dans les années 80 et 90 en réalisant des entrevues avec plusieurs grandes célébrités sur les ondes de CKFM 99,9 et EZ ROCK 97,3, incluant Elton John, Mick Jagger et Peter Frampton.

Le maire de Toronto, John Tory, a rendu hommage au couple sur son compte Twitter. « Je suis profondément attristé d'apprendre les décès de Leslie Sole et de Terri Michael. Tous deux étaient respectés et aimés dans le monde des médias. J'ai été honoré de travailler avec Leslie pendant 20 ans. Il était un pionnier », a-t-il écrit.