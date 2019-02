Facultés affaiblies : Zack Kassian était au volant, selon un témoin

Qui conduisait l'auto dans laquelle prenaient place le joueur du Canadien Zack Kassian et deux jeunes femmes qu'il venait de rencontrer, aux petites heures du 4 octobre 2015, lorsque le véhicule a embouti un arbre dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce?

Alors que l'une des deux jeunes femmes, Alison De Courcy-Ireland (20 ans à l'époque), subit son procès pour conduite avec les facultés affaiblies ayant causé des lésions, sa comparse Gemma Brown (18 ans à l'époque) a affirmé lundi après-midi au tribunal que le hockeyeur avait conduit sa propre camionnette F-350, après une soirée à boire.

Mme Brown aurait manifesté son désir de rentrer chez elle. M. Kassian (24 ans à l'époque) se serait offert pour les raccompagner toutes les deux, elle et l'accusée, selon son témoignage. «Nous sommes montés dans l'auto. Il conduisait et je me trouvais sur le siège arrière», a affirmé Gemma Brown en fin d'après-midi, au palais de justice de Montréal.

La jeune femme n'a pas indiqué jusqu'à quel moment le hockeyeur était au volant : sa narration de la soirée fatidique a été interrompue de façon brutale, puisqu'elle a soudainement été prise d'un malaise. La salle d'audience a été évacuée. Mme Brown avait dû être transportée au palais de justice par la police, en début de journée, parce qu'elle avait omis de s'y présenter, expliquant qu'elle était malade.

L'accident survenu à l'automne 2015 a valu à M. Kassian d'être rapidement échangé par le Canadien de Montréal après avoir été suspendu sans solde le temps de subir une cure de désintoxication. Il joue maintenant pour les Oilers d'Edmonton.

Plus tôt dans la journée, M. Kassian a fait valoir qu'il ne conduisait pas la voiture au moment de l'accident, au cours d'un témoignage rendu par visioconférence.

«J'ai la certitude que je ne conduisais pas», a-t-il dit pendant son contre-interrogatoire par l'avocat de la défense, Andrew Barbacki. «C'est faux, c'est complètement faux.»

Le hockeyeur, qui s'était cassé le nez et le pied gauche, avait fait la même déclaration dans l'ambulance qui l'a évacué du lieu de la collision, a entendu le tribunal en après-midi grâce à un enregistrement audio.

Toutefois, on l'entend aussi expliquer à l'ambulancier qui le questionne qu'il n'a consommé que «trois ou quatre consommation» et aucune drogue. Zack Kassian a admis depuis qu'il avait consommé davantage d'alcool, ainsi que de la drogue. Il a menti afin d'éviter d'être envoyé en cure de désintoxication, a-t-il avoué.

Le procès continue demain.