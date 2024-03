Royaume-Uni Prodige des fléchettes à 16 ans, Luke Littler crée la sensation

(Londres) A seulement 16 ans et sans renoncer à son mode de vie d’ado, entre grasses matinées, jeux vidéo et kebabs, Luke Littler a créé la sensation et gagné le cœur de ses compatriotes en se hissant en finale du championnat du monde de fléchettes, une passion toute britannique.