Les plus célèbres marmottes prédisent un printemps hâtif

Les plus célèbres marmottes en Amérique du Nord ont prédit l’arrivée d’un printemps hâtif, vendredi matin, dont Fred, la « marmotte officielle du Québec » en Gaspésie.

La Presse Canadienne

La nouvelle marmotte de Val d’Espoir, un secteur de Percé, est sortie de sa maison tôt en matinée pour prédire que le printemps arrivera bientôt, après consultation avec le comité d’enfants.

Fred, une marmotte d’un an et demi, visiblement très vigoureuse, remplace celle qui est décédée l’an dernier à l’âge de neuf ans.

La nouvelle bête a fait un bain de foule en début de matinée alors qu’il neigeait à plein ciel.

Les autres célèbres marmottes ont aussi prédit une arrivée hâtive du printemps.

En Nouvelle-Écosse, Shubenacadie Sam est sortie lentement de sa petite maison et sous un ciel gris, elle n’aurait apparemment pas pu voir son ombre.

La légende veut que si une marmotte voit son ombre, elle retournera dans son terrier pour six autres semaines de temps hivernal. Si elle ne voit pas son ombre, le printemps sera hâtif.

Comme d’habitude, Shubenacadie Sam a été la première marmotte d’Amérique du Nord à faire une prédiction.

Aux États-Unis, en Pennsylvanie, la marmotte Punxsutawney Phil s’est elle aussi avancée sur un printemps hâtif.

Punxsutawney, en Pennsylvanie, est le théâtre de la plus grande et la plus connue célébration du Jour de la marmotte du pays aux États-Unis.

L’évènement annuel est un rituel au cours duquel les maîtres de Phil, membres d’un club dont les racines remontent à la fin du 19e siècle, révèlent si la marmotte a vu son ombre.

Juste après le lever du soleil vendredi, le Punxsutawney Groundhog Club a annoncé que Phil n’avait pas vu son ombre, ce qui annoncerait un temps printanier précoce.