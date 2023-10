La régate des citrouilles de Kasterlee est un événement unique en Belgique, une compétition de kayak dans de grandes citrouilles vidées de leur contenu.

Agence France-Presse

« Chaque année, nous commençons par de petites citrouilles et chaque année, nous récupérons les graines des plus grosses citrouilles et nous les mélangeons pour obtenir des citrouilles de plus en plus grosses. Cette année, nous avons des citrouilles de plus de 1000 kilos », explique Gert Peeters, l’organisateur et propriétaire du champ de citrouilles.

À voir en vidéo.