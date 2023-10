Des centaines d’animaux bénis à la cathédrale de New York

(New York) Dromadaire, hibou, serpent géant, chiens, chats et même un petit caïman… Des centaines d’animaux ont été bénis dimanche à la cathédrale Saint-Jean le Divin de New York par l’évêque de la ville pour commémorer saint François d’Assise, qui était un grand ami des animaux.