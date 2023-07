Après que la fumée étouffante des feux de forêt ait touché New York, une infestation de minuscules insectes affecte la ville depuis quelques jours.

Agence France-Presse

Selon la Dr. Corrie Moreau, une professeure d'entomologie citée par le New York Times, il s'agirait de pucerons dont la présence serait favorisée par un hiver doux et un printemps pluvieux. Cela aurait permis aux pucerons de se reproduire en plus grande quantité et plus hâtivement.

Peu importe l'origine des insectes, il n'en fallait pas plus pour que la « Big Apple » devienne « Bug Apple » pour quelques temps.