(Kyiv) La force est avec lui. Une image du commandant en chef de l’armée ukrainienne Valery Zaloujny est devenue virale sur les réseaux sociaux, en raison d’un patch « Bébé Yoda » sur son gilet pare-balles.

Agence France-Presse

Bébé Yoda, appelé Grogu dans la série The Mandalorian, est un personnage de l’univers de Star Wars.

Lundi soir, le service de presse de l’armée ukrainienne a publié une vidéo du général Zaloujny visitant des positions ukrainiennes. Et en plein milieu de sa poitrine s’affiche l’effigie du petit être à la peau verte et aux grandes oreilles.

L’image a provoqué une vague de mèmes sur M. Zaloujny, surnommé le « général de fer » dans son pays et qui est devenu une icône de la résistance ukrainienne face à l’invasion russe lancée en février 2022.

« La Force est forte avec celui-ci : le commandant en chef ukrainien Valery Zaloujny porte un patch de Bébé Yoda », a tweeté la publication économique Business Ukraine magazine.

« Dieu, Zaloujny et Bébé Yoda sont avec nous », lui a fait l’écho l’internaute Ukr. Donbas.

Un autre, Anton Osmak, a plaisanté sur les « nouveaux grades » de l’armée ukrainienne : « Yoda lieutenant », « Yoda commandant » et « Yoda général de brigade ». Il a aussi publié sur Twitter des épaulettes militaires frappées d’un portrait de la créature.

Un mème a remplacé la gigantesque statue soviétique de la « Mère patrie » à Kyiv avec « Bébé Yoda ».

« On peut mettre sur son gilet pare-balle un galon symbolique, non conforme au règlement, et la photo devient virale. C’est ça, le charisme », a commenté la député Iryna Guerachtchenko, en partageant l’image sur sa page Facebook.