Un florilège d’appels loufoques aux services « non urgents » de la ville de New York

(New York) « Comment cuisiner ma dinde pour Thanksgiving ? », « Mon frigo fait trop de bruit » : la ville de New York a célébré les 20 ans de son service d’appels « non urgents », le 311, en diffusant ses requêtes les plus loufoques parmi 525 millions de contacts.

Agence France-Presse

Lancé en mars 2003, « NYC311 est devenu une ressource indispensable pour les New-yorkais, quand ils veulent se plaindre du bruit, signaler un problème de saleté, savoir si le stationnement alterné est en vigueur », a loué Eric Adams, le maire démocrate de la mégapole de plus de huit millions d’habitants.

Pour célébrer ses 20 ans, le service a diffusé une étude résumant en neuf pages les principales statistiques de ce numéro d’appels « non urgents », distinct du 911, celui réservé aux situations les plus graves.

Si les contacts les plus nombreux concernent le stationnement, légal ou illégal, le bruit ou des plaintes à propos du chauffage, la mairie a retenu les 20 demandes les plus insolites. « Un chat est en train de terroriser quelqu’un à travers une porte moustiquaire », signalait-on dans un appel en 2003, ou « combien de temps dure un match de baseball », demandait-on en 2008.

En 2022, probablement à l’automne, le 311 a été composé pour demander s’il était possible de « pulvériser un spray sur les arbres pour que les feuilles cessent de tomber ». « Pourriez-vous me transférer vers un expert des OVNIS », a-t-on encore demandé en 2023.