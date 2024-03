Températures clémentes Le Sud-Ouest prolonge la saison des terrasses d’un mois

Alors que les températures s’annoncent clémentes, l’arrondissement du Sud-Ouest étire la saison de ses terrasses d’un mois. Les résidants pourront en profiter deux semaines plus tôt que prévu, dès le 1er avril, et deux semaines plus tard, jusqu’au 15 novembre.