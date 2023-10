Adoptions gratuites à la SPCA de Montréal ce lundi

Amateurs d’animaux, soyez avertis : la SPCA de Montréal assumera les frais d’adoption le lundi 9 octobre pour trouver le plus de familles possible à ses pensionnaires à poils et à plumes. Chats, chiens, lapins et poissons seront offerts en adoption.