Après les cols bleus, c’est au tour des cols blancs d’entériner leur entente de principe conclue avec la Ville de Westmount.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Ce syndicat des fonctionnaires municipaux a entériné dans une proportion de 94 % l’entente de principe qui était intervenue avec la Ville de Westmount. Il représente environ 150 membres.

Le contrat de travail, d’une durée de cinq ans, sera rétroactif au 1er janvier 2023, précise la Ville.

Selon la section locale du Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ, le nouveau contrat de travail prévoit des augmentations totalisant 15,25 % à 21,25 %, avec un boni à la signature.

Ce syndicat de fonctionnaires municipaux a aussi obtenu pour ses membres une 5e semaine de vacances à partir de 14 ans d’ancienneté.

La convention collective inclut une lettre d’entente sur le télétravail — un phénomène de plus en plus fréquent chez les employés de bureau et les fonctionnaires.

Les deux parties se sont dites satisfaites de la conclusion de cette négociation.

« Nous sommes très heureux du dénouement, car nous avions un vote de grève en main. La paix industrielle à la Ville de Westmount est une bonne nouvelle pour les salariés et pour les citoyennes et citoyens », a commenté le conseiller syndical Jean-François Piché.

La mairesse de Westmount, Christina M. Smith, a renchéri. « Nous sommes très satisfaits du processus qui a mené à la conclusion de cette entente, et encore plus heureux d’apprendre que l’immense majorité de nos cols blancs l’ont approuvée. Les cols blancs sont un maillon essentiel de l’administration municipale. »