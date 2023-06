Aéroport Montréal-Trudeau

Québec serre la vis aux « taxis illégaux »

Québec serre la vis aux « taxis illégaux » de plus en plus nombreux à l’aéroport Montréal-Trudeau. Des amendes allant jusqu’à 50 000 $ seront dorénavant données aux chauffeurs non autorisés. Aéroports de Montréal (ADM), de son côté, devra tenir un « registre des autorisations délivrées » en plus d’augmenter le nombre d’inspecteurs.