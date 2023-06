Un aperçu du développement prévu dans Lachine-Est. On voit le canal de Lachine à droite de l’image et la rue Victoria dans le coin supérieur gauche.

L’administration Plante dévoilera ce mardi un plan de développement de l’est de Lachine qui inclura une ligne de transport – idéalement un tramway – dans la rue Victoria, ainsi qu’un nouveau centre sportif.

Objectif : ériger un quartier écologique sur d’anciens terrains industriels en bordure du canal de Lachine.

Deux membres de l’état-major de Valérie Plante présenteront le projet aux médias ce mardi matin. Mais la mairesse a largement vendu la mèche la semaine dernière, dans une assemblée publique tenue en compagnie de la mairesse de l’arrondissement, Maja Vodanovic.

« La question du lien structurant va être présente. Ce sera sur Victoria, ça va entrer en plein milieu du quartier, ça va desservir la population de Lachine parce que c’est absolument essentiel si on veut densifier », a affirmé la mairesse après avoir fait mine d’hésiter à dévoiler ces détails. « Oui, on aura un centre sportif et oui, on va valoriser le canal de Lachine, il va y avoir des espaces verts, il va y avoir la valorisation du canal des Sulpiciens. »

« Il reste un détail. Un détail à régler avant de l’adopter », a affirmé Maja Vodanovic, sans préciser davantage.

Plusieurs de ces éléments se trouvaient d’ailleurs déjà dans la première version du projet, diffusée en 2021 et soumise l’année suivante à l’Office de consultation publique de Montréal. Cette première mouture prévoyait la construction de 7400 logements, dont « 1200 logements sociaux et entre 500 et 600 logements abordables ». Ce qui sera annoncé ce mardi constitue la version révisée du plan particulier d’urbanisme pour le secteur.

Plante « aime beaucoup » le tramway

Au cœur de celui-ci : le nouveau lien de « transport en commun structurant » destiné au quartier, qui fait l’objet de discussions depuis des années. L’administration Plante privilégie « sans contredit » un tramway, mais l’Autorité régionale de transport métropolitain réfléchit toujours au meilleur mode à adopter pour l’ensemble du « grand sud-ouest » de Montréal, incluant Lachine.

« Je sais que Maja aime beaucoup le tramway, moi aussi », a fait valoir Valérie Plante, la semaine dernière. « On pousse pour avoir le plus rapidement possible le résultat des études, qui va déterminer entre autres le mode de transport. »

En 2019, Valérie Plante avait décrit ce projet comme l’extrémité ouest de sa fameuse ligne rose, sa promesse phare des élections de 2017.

Cette année-là, Montréal avait accepté de transférer 800 millions d’argent fédéral destiné au projet – loin d’être finalisé – au tramway de Québec. En échange, le fédéral promettait d’investir la même somme au moment de la réalisation du projet montréalais et le gouvernement provincial s’engageait à égaler l’investissement.

« Les options de transport doivent être pensées en même temps que le développement » immobilier du quartier, a ajouté lundi Catherine Cadotte, attachée de presse de la mairesse Plante. « Notre vision, c’est d’avoir un quartier avec un nombre minimal de voitures. Pour ça, il faut des options viables et efficaces qui se rendent de Lachine au centre-ville. »