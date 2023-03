Les autorités lancent des appels à la prudence et au respect de la loi après le lancement d’une plateforme virtuelle qui recense les ouvertures dans les clôtures qui protègent les voies ferrées à Montréal.

MTLTracks.ca permet à n’importe quel internaute de signaler l’ouverture ou la fermeture d’une brèche dans les barrières, ainsi que d’indiquer en direct si elle est surveillée par la police.

La plateforme se concentre sur la section de voie ferrée du Canadien Pacifique séparant les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et du Plateau-Mont-Royal.

« J’ai eu l’idée il y a un an. Les gens traversaient la voie ferrée et la réponse de Montréal n’était pas de la rendre plus sécuritaire, mais plutôt d’imposer des amendes de 650 $ aux gens », a expliqué le créateur du site, Oliver, en entrevue téléphonique avec La Presse. Il a refusé que son nom de famille soit diffusé.

Nous avions besoin d’un outil pour connaître le bon moment pour traverser. Les gens vont le faire de toute façon, alors aussi bien le faire sans avoir d’amende. Oliver, fondateur du site MTLTracks.ca

À son avis, les piétons et les cyclistes empruntent ces brèches pour sauver jusqu’à 20 minutes de temps de déplacement.

Mais traverser à pied un chemin de fer en dehors des zones prévues est illégal et peut être dangereux. L’an dernier, une femme de 31 ans a été tuée lorsqu’elle se trouvait sur l’emprise du chemin de fer, près de l’intersection du boulevard Saint-Laurent et de la rue de Bellechasse.

Pratique interdite

Le Canadien Pacifique n’a pas commenté directement le lancement de cette nouvelle plateforme et n’a pas voulu dire s’il tenterait de la faire fermer.

« Les piétons et les cyclistes ne doivent traverser les voies ferrées qu’aux passages à niveau publics désignés et marqués, en respectant toujours tous les panneaux, dispositifs et barrières de sécurité ferroviaire, a réagi la porte-parole Stacy Patenaude. Les voies ferrées ne doivent jamais être utilisées comme raccourci. »

La Ville de Montréal, à qui appartiennent certaines des clôtures dans lesquelles les brèches sont faites, appelle aussi les citoyens à la plus grande prudence.

« En aucun temps il n’est permis de faire des brèches dans les clôtures qui bordent les voies ferrées et d’y accéder ou de circuler, sous peine d’amendes, a indiqué le relationniste Hugo Bourgoin. À cet égard, la Ville de Montréal, en collaboration avec l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, s’affaire à colmater les brèches dans la clôture qui relève de sa responsabilité (embranchement Outremont) dès que celles-ci apparaissent. »

M. Bourgoin a souligné que la Ville a fait des démarches importantes dans les dernières années afin de faire aménager de nouveaux passages légaux destinés aux piétons et aux cyclistes.

« Je ne pense pas que ce soit illégal »

Oliver se réjouit de la popularité croissante quoique modeste de son site : plus de 1000 visites ont été enregistrées et les signalements sont réguliers, a-t-il dit. L’achat de publicité virtuelle, notamment sur la plateforme Instagram, y est sûrement pour quelque chose.

L’information sur la plateforme est à jour. J’ai moi-même utilisé mon site quelques fois pour voir si les trous étaient ouverts. Oliver, fondateur du site MTLTracks.ca

La présence de policiers a été signalée à une douzaine de reprises depuis le 10 février.

Il ne craint pas d’être poursuivi pour avoir lancé MTLTracks.ca. « Je ne pense pas que ce soit illégal d’observer s’il y a présence de police ou s’il y a un trou dans la clôture. Ce n’est pas comme si j’y allais et je coupais le trou moi-même », a plaidé le jeune homme.

Son site contient une mise en garde dans le coin inférieur gauche de son interface : « AVERTISSEMENT : traverser des voies ferrées est dangereux et illégal. Ce site n’encourage pas les piétons à traverser des voies ferrées. Soyez prudents. »