Avec l’arrivée de la COP15 sur la protection de la biodiversité, les entraves à la circulation seront plus présentes et plus lourdes au centre-ville de Montréal. De Viger à Saint-Antoine en passant par Saint-Urbain, le quadrilatère entourant le Palais des congrès sera littéralement barricadé pour des enjeux de sécurité. Les vastes clôtures qui y ont été installées pourraient d’ailleurs demeurer sur place jusqu’à la mi-janvier. Même le transport collectif en pâtira. Voici à quoi il faut s’attendre.

Place Jean-Paul-Riopelle

Située tout près du Palais des congrès, la place Jean-Paul-Riopelle sera entièrement fermée pendant toute la durée de la COP15, afin d’assurer des déplacements sécuritaires aux dignitaires et aux délégués venus d’un peu partout dans le monde. Jusqu’au 7 décembre, des accès piétons seront maintenus, mais ils seront fermés au public par la suite jusqu’au 19 décembre. Les avis publics distribués au voisinage indiquent que les clôtures resteront en place jusqu’à la mi-janvier.

Avenue Viger

L’avenue Viger a été l’une des premières où les hautes barrières de sécurité ont été érigées, forçant à de nombreux moments une interruption de la circulation. Durant la COP, une voie automobile sera retranchée sur cette artère, entre l’axe Saint-Urbain et la place Jean-Paul-Riopelle. La piste cyclable et le trottoir seront toutefois accessibles en tout temps.

Rue Saint-Antoine

Il s’agira sensiblement du même principe que pour l’avenue Viger : une voie automobile sera retranchée dans l’axe Saint-Antoine entre la place Jean-Paul-Riopelle et l’axe Saint-Urbain. Le Réseau express vélo (REV) qui passe dans le secteur est toutefois maintenu, tout comme les infrastructures de circulation piétonne.

Rue Saint-Urbain

Entre les axes Saint-Antoine et Viger, la rue Saint-Urbain ne conservera qu’une seule voie de circulation en direction sud, mais perdra tout accès en direction nord, et ce, jusqu’à la désinstallation des clôtures de sécurité. La voie du côté ouest ne pourra donc pas être empruntée jusqu’au 19 décembre, minimalement. Là encore, le trottoir demeurera accessible en tout temps.

Rues Chenneville et Côté

Sur le réseau local, les résidants des plus petites rues comme Chenneville et Côté sentiront aussi quelques impacts, mais à moindre degré. En fait, seule la circulation locale sera autorisée sur ces axes, afin de conserver la quiétude du quartier, mais aussi pour éviter qu’une circulation de transit abondante ne s’y déplace. Des clôtures de sécurité y ont aussi été installées ces derniers jours.

Rue De La Gauchetière

Le sens de la circulation sera modifié dans la rue De La Gauchetière, entre de Bleury et Jeanne-Mance. Normalement, cet axe passant en plein cœur du Quartier chinois va en direction ouest, mais il ira pendant la COP15 en direction est. « C’est pour permettre aux familles d’accéder au débarcadère de la garderie située au 205, Viger. Nous avons aussi identifié cinq autres débarcadères : trois sur le côté sud de Viger et deux sur le côté nord de Saint-Antoine », dit le porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin.

Station Place-d’Armes

C’est l’une des plus grosses entraves pour le transport collectif : la station de métro Place-d’Armes, qui donne dans le Palais des congrès, sera entièrement fermée entre le 1er et le 20 décembre pour des « raisons de sécurité ». Les usagers pourront néanmoins débarquer ou embarquer aux stations Champ-de-Mars et Square-Victoria–OACI sur la ligne orange, voire Place-des-Arts sur la ligne verte, située à proximité.

Station Champ-de-Mars

La station Champ-de-Mars demeurera ouverte, mais son tunnel piétonnier vers le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) ne sera plus accessible. Le secteur demeure par ailleurs en chantier et certains accès à la station sont entravés.

Des lignes locales modifiées

Depuis la mi-novembre, la Société de transport de Montréal (STM) a temporairement suspendu certains arrêts sur les lignes d’autobus 55, 129, 361, 363 et 365, par mesure préventive. Les clients du transport adapté qui ont à se déplacer dans le secteur du Palais des congrès pourront quant à eux « continuer à le faire, mais certains délais sont à prévoir pour leurs déplacements dès les prochains jours », a indiqué la société de transport.