La popularité de BIXI continue d’augmenter dans la métropole : le service de vélo-partage a enregistré une hausse de 55 % d’achalandage lors de la saison venant de s’achever, haussant du même coup son nombre de membres de 30 %. Dans les deux cas, il s’agit de nouveaux sommets.

Neuf millions. C’est le nombre total de trajets réalisés cette année à BIXI, entre le 13 avril et le 15 novembre 2022. Il s’agit d’un bond marqué par rapport à 2021, année où on avait enregistré 5,8 millions de déplacements uniques. Plusieurs autres sommets sont aussi atteints, dont le nombre d’utilisateurs distincts qui a augmenté de 52 % sur une année, atteignant presque le demi-million d’usagers, soit précisément 437 140 pour la dernière saison.

Selon le directeur général de l’organisme, Christian Vermette, « de plus en plus de villes s’intéressent à BIXI ». « Les banlieues connaissent désormais le même succès que Montréal en matière d’achalandage », s’est-il réjoui, vantant les « fortes hausses d’achalandage » partout sur le territoire.

Des pics de fréquentation importants ont en effet été enregistrés à Laval et Longueuil, mais aussi dans les secteurs de Montréal-Est, de Westmount et de Mont-Royal, toutes des municipalités desservies par le système de vélo-partage depuis moins longtemps que sur l’île de Montréal elle-même.

BIXI affirme avoir des discussions « avec une dizaine d’autres villes québécoises » afin d’étendre son service « le plus rapidement possible » et développer son offre « dans les couronnes sud et nord » de l’île. À Québec, le service « À vélo », développé par le Réseau de transport de la capitale (RTC), est déjà en place.

L’électrique « explose »

Autre fait saillant important de la dernière saison : la popularité du vélo électrique « explose », soutient BIXI Montréal. En moyenne, les vélos électriques sont en effet « utilisés 24 % plus souvent que les réguliers ».

Il faut rappeler qu’environ 500 vélos à assistance électrique ont été ajoutés au réseau montréalais cette année, incluant une trentaine de nouvelles stations supportant les vélos électriques, pour un total de 765 points d’ancrage supplémentaires. Ainsi, la population « a désormais accès à 2400 vélos électriques et 184 stations électriques », affirme l’organisme. Plus précisément, en 2022, le réseau BIXI comprenait 7270 vélos réguliers et 2395 vélos à assistance électrique.

Pour Alexandre Taillefer, président du conseil d’administration de BIXI Montréal, « le vélo électrique vise aussi à inciter une nouvelle clientèle à délaisser l’auto solo ». La « micromobilité électrique », dit-il, « représente une nouvelle manière de se déplacer qui répond à la fois aux préoccupations actuelles liées au développement durable, à la congestion routière et à l’augmentation du prix de l’essence ».

Avec La Presse Canadienne