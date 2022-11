Le chef de police de l’agglomération de Longueuil, Fady Dagher, a été choisi mercredi après-midi pour diriger le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La Presse a pu confirmer l’information, d’abord publiée par Radio-Canada. La mairesse Valérie Plante l’annoncera officiellement jeudi après-midi.

M. Dagher est connu pour avoir repensé son service de police afin de donner davantage de place aux relations avec les citoyens dans le travail des agents.

« On change le mandat et la mission du travail policier », avait-il résumé en 2021, en annonçant un plan pour intégrer les policiers aux communautés dans lesquelles ils travaillent. « Le policier n’est pas un travailleur social, mais il doit être un acteur social. »

« Cela fait 15 ans que je cherche à diminuer les préjugés des policiers envers les populations vulnérables, mais aussi les préjugés des populations vulnérables envers la police. J’ai essayé les formations magistrales, ça ne marche pas », affirmait-il en 2020, dans le cadre d’un grand reportage de La Presse.

À l’époque, il proposait à ses patrouilleurs longueuillois de s’immerger dans la réalité d’individus souvent marginalisés-femmes voilées, gens brisés par des problèmes de santé mentale ou familles avec un enfant autiste, par exemple-afin de leur faire comprendre leur réalité. Le « Projet Immersion » avait défrayé la chronique et fait largement connaitre M. Dagher. « Si on continue à miser uniquement sur la répression, on fonce dans un mur », disait-il.

25 ans au SPVM

C’est un retour aux sources pour M. Dagher, qui a travaillé au SPVM pendant 25 ans, de 1992 à 2017. Sur cette période, il a gravi presque tous les échelons de l’organisation, passant de simple agent à assistant-directeur de Marc Parent et Philippe Pichet, en passant par la tête du poste quartier de Saint-Michel. À l’état-major, il a piloté des dossiers chauds comme la gestion du dossier de la santé mentale lors des interventions policières, la lutte contre la radicalisation et le profilage racial.

Il détient aussi une maîtrise en gestion des affaires de McGill.

Le policier n’était pas sur le radar des observateurs de la scène policière au cours de cette course à la direction. Et pour cause : « je ne poserai pas ma candidature », avait-il clairement affirmé au 98,5 FM, début novembre, questionné sur son intérêt pour la tête du SPVM.

Pas plus tard qu’en décembre 2021, Fady Dagher avait d’ailleurs signé un renouvellement de contrat de huit ans au Service de police de l’agglomération de Longueuil qui lui rapportait environ 300 000 $ par année.

M. Dagher renonce donc à d’excellentes conditions pour revenir à un poste qui sera beaucoup moins rémunéré, à la tête d’un service de police dans lequel il a œuvré durant 25 ans. Il y a quelques semaines, le SPAL a annoncé l’embauche d’un ancien directeur général adjoint de la Sûreté du Québec, Patrick Bélanger, en tant que directeur adjoint aux enquêtes.

Sa nomination est un revers cuisant pour l’apparente favorite de la course, l’actuelle cheffe intérimaire Sophie Roy, qui devra céder son siège. Elle menait le SPVM depuis le départ du chef Caron, plus tôt cette année.

Le policier de carrière est né en Côte d’Ivoire de parents d’origine libanaise. Il devient donc le premier immigrant et premier membre d’une minorité visible à diriger la police de Montréal dans toute son histoire.

Une nomination à confirmer

La nomination de M. Dagher doit encore être approuvée par les élus municipaux, ainsi que par le gouvernement du Québec.

« Le comité exécutif, le conseil municipal ainsi que le conseil d’agglomération devront tous se prononcer, d’ici le 22 décembre, sur cette nomination », a indiqué mercredi le cabinet de la mairesse Plante. « Ultimement, le Conseil des ministres du Québec devra approuver ce choix, une étape qui devrait avoir lieu en janvier. L’entrée en poste suivra. »

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a réagi positivement à la nouvelle.

« Nous tenons à remercier M. Dagher pour tout le travail accompli durant les cinq dernières années et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite », a-t-elle affirmé, via communiqué.

« Avec le travail de son équipe et le concours de l’ensemble du corps policier, M. Dagher a contribué à implanter une vision de concertation unique au Québec qui est, selon nous, LA vision d’avenir, dont l’agglomération de Longueuil est devenue la porte-étendard, a continué la mairesse. Il laisse par ailleurs un service de police en santé, avec une relève solide et un bilan enviable sur le plan de la criminalité sur le territoire. »

Avec Caroline Touzin, La Presse