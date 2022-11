Le réseau de métro de Montréal compte maintenant 23 stations universellement accessibles, avec l’ajout d’ascenseurs à Villa-Maria sur la ligne orange et Pie-IX sur la ligne verte. Plus de 100 millions ont été investis pour transformer l’intérieur de ces deux stations fortement achalandées.

« À chaque ascenseur installé, nous changeons le quotidien de l’ensemble de notre clientèle. Il est primordial pour nous de poursuivre nos efforts », a martelé vendredi le président du C. A de la Société de transport de Montréal (STM), Éric Alan Caldwell.

C’est à la station Pie-IX que les travaux étaient le plus imposants. Au-delà de l’installation d’ascenseurs, le chantier, lancé à l’automne 2020, impliquait également d’agrandir les édicules principaux et secondaires de la station, d’élargir le corridor souterrain, de revoir plusieurs systèmes électroniques ou encore d’ajouter un puits de ventilation naturelle.

Au total, l’opération aura coûté plus de 81 millions de dollars à elle seule. Des travaux « d’infrastructures municipales », tel que le réaménagement de l’avenue Pierre-De Coubertin et du boulevard Pie-IX pour accueillir le Service de rapide par bus (SRB) Pie-IX, ont été réalisés de façon simultanée, note la STM.

Celle-ci précise qu’il s’agissait de son « tout premier projet multipartenaire depuis l’adoption de la loi 16 en décembre 2019 », permettant de « limiter le dédoublement des chantiers de construction, d’impacter le moins possible les citoyens et de gérer efficacement les fonds publics ».

Encore 45 à faire

Plus à l’ouest, dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, la station Villa-Maria a aussi bénéficié d’un cure de jouvence, en plus de l’installation de trois nouveaux ascenseurs. Le chantier aura coûté tout près de 25 millions, incluant l’agrandissement des quais d’embarquement et de l’édicule sur la façade ouest.

Un nouveau bâtiment auxiliaire servant à la ventilation a d’ailleurs été installé sur la façade ouest. Le terminus des bus a aussi été « mis à niveau » afin de permettre une expérience plus fluide, et les portes de la station ont été motorisées.

Quatre stations auront donc été rendues accessibles pour tout le monde, cette année, dans le métro montréalais. Il reste néanmoins encore 45 stations qui ne le sont pas. Huit autres chantiers sont en cours dans les stations Angrignon, Berri-UQAM (ligne jaune), Édouard-Montpetit, D’Iberville, Jolicœur, McGill, Outremont, et Place-Saint-Henri.

M. Caldwell assure « vouloir maintenir la cadence de manière à rendre accessible, progressivement mais sûrement, la quarantaine de stations restantes ». La STM dit être « à établir les prochaines étapes de ce programme en prenant en considération la faisabilité des projets, le besoin de maintien des actifs ainsi que le financement disponible ».