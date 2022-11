Pour « encourager les déplacements actifs à l’année », Longueuil déneigera cette année environ 60 kilomètres de voie cyclable sur son territoire, soit le double de ce qui était fait lors de la dernière saison. La Ville compte augmenter la cadence dans les prochaines années, pour atteindre environ 120 kilomètres d’ici 2025.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est ce qu’a confirmé jeudi la responsable de l’environnement et la mobilité active au comité exécutif de Longueuil, Marjolaine Mercier. « Notre objectif est d’encourager la pratique du vélo et d’aider les cyclistes à mieux planifier leurs déplacements. Le vélo l’hiver, ce n’est pas seulement pour les adeptes ou les sportifs, c’est aussi accessible et possible pour les familles et les non-initiés », a-t-elle dit.

Depuis l’an dernier, le « réseau blanc » de la municipalité totalise déjà 27,5 kilomètres de voies cyclables. En 2020, avant l’arrivée de l’administration Fournier, seulement 5 kilomètres étaient déneigés. Le réseau bénéficiera cette année d’un ajout de 32 kilomètres de voies déneigées. En 2023-2024, on prévoit ajouter 17,5 kilomètres supplémentaires, tout comme en 2024-2025.

En 2025-2026, la Ville ajoutera 22 kilomètres pour les cyclistes hivernaux, qui sont de plus en plus nombreux au Québec. D’ici quatre ans, ce seront donc 116,5 kilomètres de voies cyclables déneigées qu’on retrouvera à Longueuil. C’est plus de la moitié des pistes qui sont jusqu’ici réservées aux vélos.

IMAGE FOURNIE PAR LA VILLE DE LONGUEUIL

La Ville affirme que cette bonification « représente des variations impressionnantes par rapport à l’hiver 2020-2021 et des améliorations de l’ordre de 324 %, si l’on compare le réseau actuel avec celui de l’hiver dernier seulement ».

Dès cette saison, plusieurs grands axes cyclables longueuillois seront déneigés, dont les pistes situées en site propre et séparées de la circulation automobile sur les boulevards Roland-Therrien et Jacques-Cartier, dans le Vieux-Longueuil. La passerelle Edna-Maricourt, qui passe au-dessus de la route 112-116 dans Saint-Hubert, sera aussi déneigée.

Bollards retirés, bandes ouvertes

Par ailleurs, la majorité des bandes cyclables sur rue seront maintenant « ouvertes à l’année ». La Ville dit avoir « retiré la majorité des bollards de séparation entre les voies cyclables et les voies de circulation qui délimitent les bandes cyclables pour faciliter le déneigement ». Une exception demeure : celle du boulevard La Fayette, où Longueuil souhaite tester « de nouvelles techniques qui permettent de les laisser en place tout l’hiver et ainsi contribuer à sécuriser les déplacements ».

On invite tout de même les cyclistes « à demeurer vigilants et à adapter leur conduite selon les conditions météorologiques et l’état de la surface de roulement ». « S’équiper de pneus d’hiver à clous ou à crampons est une bonne pratique pour s’adapter à notre climat nordique », rappellent les autorités à ce sujet.

Sur l’île de Montréal, l’engouement pour le vélo hivernal est en forte hausse. En février, La Presse rapportait que l’augmentation du nombre de personnes ayant emprunté les pistes cyclables en hiver à Montréal en 2020 par rapport à la moyenne de 2015-2019 est de 83 %, selon le bureau montréalais d’Eco-Compteur.

Plus globalement, entre 2020 et 2021, le nombre de déplacements à deux roues a augmenté de 20 % dans la métropole, selon ce qu’ont mesuré les compteurs des différentes pistes cyclables. Durant les neuf premiers mois de cette année, les compteurs ont déjà enregistré un total de plus de 12 millions de passages. Ce bilan fait suite à la hausse marquée observée en 2021, alors que près de 17 millions de passages avaient été enregistrés, contre 14 millions l’année précédente.