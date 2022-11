L’arrivée du service rapide par bus (SRB), qui accueillera ses premiers passagers ce lundi, annonce-t-elle enfin des jours plus tranquilles pour les citoyens et les commerçants qui subissent depuis des années déjà les aléas des chantiers sur le boulevard Pie-IX ? Plusieurs en doutent. Et ce, même si plus de 267,8 millions en travaux municipaux ont été investis depuis dix ans sur cette artère, indique une compilation effectuée par La Presse.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« On voit parfois la lumière au bout du tunnel, mais au fond, le tunnel, il nous semble encore bien loin », résume Denise Boismenu, qui vit avec les travaux depuis des années déjà. Tout un segment du boulevard Pie-IX est d’ailleurs en pleine réfection quand La Presse la rencontre. « Ça a commencé il y a environ trois ans, et ça va aller jusqu’en novembre 2023. Et après, il y aura le prolongement du métro », souffle-t-elle, s’avouant parfois « découragée » par le bruit, la poussière et les difficultés « constantes ».

Dans la rue, les sections de travaux se déplacent, mais les entraves sont toujours présentes, observe la résidante. « Au départ, ils ont commencé au Stade olympique, ils ont descendu tranquillement. Ça fait des années qu’on est là-dedans. Je suis écœurée, pour être bien honnête », lance celle qui demeure sur Pie-IX depuis maintenant 40 ans.

« Ça fait beaucoup de frustrations au quotidien, beaucoup d’irritants qui s’accumulent, disons. On aimerait surtout que ça soit mieux coordonné, qu’on nous donne parfois un peu d’oxygène », ajoute la Montréalaise.

Moins de visibilité pour les commerces

Quelques coins de rue plus loin, la propriétaire du restaurant Allô mon coco, Rose Kodeih, ne cache pas non plus ses vives frustrations. « On a moins de visibilité. Même nos clients les plus fidèles doivent faire de gros détours, et parfois n’arrivent même pas à se rendre ici », lance-t-elle.

Le plus frustrant, ajoute cette commerçante qui a ouvert ses portes en mars 2020, c’est que son entreprise n’a pas eu droit à des compensations financières de la Ville.

« Les travaux avaient déjà commencé quand on a ouvert, et leur règle, c’est qu’il faut absolument que les travaux aient commencé pendant qu’on est ouverts pour avoir une aide financière. C’est assez déplorable d’être autant “by the book” dans un contexte pareil, alors qu’on sort de la pandémie », fustige Mme Kodeih.

Mes employés et moi, on a travaillé comme des enragés pour survivre dans les derniers mois. Rose Kodeih, propriétaire et commerçante

Elle espère néanmoins que l’arrivée du SRB Pie-IX, qui doit être « graduellement » mis en service ce lundi après des années de travaux, changera les choses. « On prévoit déjà mettre des publicités le long du tracé pour voir s’il y aura des impacts. Notre espoir, c’est qu’il y ait plus d’achalandage dans le coin, et donc plus de clients, et que les travaux s’estompent aussi graduellement », poursuit la propriétaire.

« Tout ça est très embêtant, et on espère surtout qu’ils vont finir à temps. En attendant, il faut prendre notre mal en patience », résume Estelle, autre résidante croisée sur le trottoir. « On a appris à vivre comme ça, en attendant mieux. Quand il y aura un SRB, un nouveau métro, des rues en bon état, ça va faire beaucoup de bien », ajoute-t-elle.

267 millions en dix ans

Depuis 2011-2012, ce sont 267,8 millions en travaux municipaux qui ont été réalisés le long du boulevard Pie-IX, qui traverse plusieurs arrondissements du nord au sud dans l’est de la métropole. C’est ce que montrent des données obtenues par La Presse auprès de la Ville de Montréal, qui recensent l’ensemble des chantiers ayant eu lieu sur cette artère.

Les contrats les plus chers sont presque tous associés, sans surprise, à la construction du SRB Pie-IX. Le lot sud du projet, entre les rues Bélair et Sherbrooke, a notamment coûté plus de 65 millions à l’administration Plante. Dans le nord, la Ville a déboursé plus de 48 millions pour construire le tronçon situé entre la rue d’Amos et le boulevard des Grandes-Prairies, puis au centre, entre le boulevard des Grandes-Prairies et la rue Everett, c’est environ 52 millions.

Ces chiffres ne regroupent toutefois pas « les projets réalisés par des tiers, qui sont généralement des entraves mineures, à l’exception de la réfection du pont Pie-IX par le ministère des Transports du Québec (MTQ) », a précisé un porte-parole de la Ville, Hugo Bourgouin.

Initialement fixé autour de 300 millions, le budget du SRB Pie-IX a connu plusieurs dépassements de coûts dans les dernières années, dont les frais de l’ajout d’une partie allant jusqu’à la rue Notre-Dame Est (ce qui a été mis sur pause pour le moment, tel que l’a rapporté Le Journal de Montréal). Le coût du projet est monté à plus de 650 millions. Officiellement, son budget total est actuellement de 523 millions.