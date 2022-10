L’heure de pointe s’est bien déroulée lundi matin, en ce premier jour de fermeture partielle du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Mais cette situation n’est aucunement représentative de ce qui pourrait nous attendre sur le réseau routier du Grand Montréal, prévient un expert.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

34 minutes. C’est le temps qu’a mis La Presse pour emprunter le tunnel entre la Rive-Sud et Montréal, peu avant 8 h, en pleine heure de pointe. Il s’agit d’un temps relativement normal par rapport à la moyenne. Règle générale, la circulation semblait même plus ardue en direction de la Rive-Sud que vers Montréal.

Partout sur le réseau routier, la congestion n’a pas été monstre, mais plutôt relativement fluide. Certes, du trafic a été observé sur plusieurs axes névralgiques, comme l’autoroute 25 et le tunnel La Fontaine, ou encore le pont Samuel-De Champlain. Mais d’emblée, le niveau n’a pas semblé être surpassé outre mesure.

Dans l’ensemble, malgré quelques accrochages mineurs, tout s’est donc assez bien déroulé, rapportait en fin d’avant-midi la Sûreté du Québec.

À l’Université de Montréal, l’expert en planification des transports Pierre Barrieau n’est pas surpris. Il rappelle que la journée de lundi sera « très peu représentative » parce que plusieurs usagers télétravaillent, mais aussi parce que c’est l’Halloween et que plusieurs parents ont probablement pris congé.

Même demain, en fait, ça risque d’être moins représentatif. Pour moi, c’est mercredi et jeudi qu’on aura des premières traces de ce à quoi ça pourrait ressembler. Mais ultimement, ça va prendre encore une semaine ou deux. Pierre Barrieau, expert en planification des transports

Une visite au cœur du trafic

Dès 6 h, lundi matin, la nouvelle ministre des Transports, Geneviève Guilbault, rendait visite aux employés du Centre intégré de gestion de la circulation de Montréal, alors que ceux-ci s’activaient à l’aide de centaines de caméras, comme ils le font chaque jour, pour surveiller les routes du Grand Montréal. « Plusieurs plans B sont disponibles pour faciliter la vie des usagers du tunnel », a-t-elle rappelé sur Twitter.

Selon M. Barrieau, le fait est que la population est actuellement « en surcompensation ». « L’histoire nous dit qu’il faut attendre que les mauvaises habitudes reprennent. […] Les gens ont peur, d’une certaine façon. Tout le monde est à la maison, ils regardent ce qui se passe. Mais les gens ne peuvent pas être comme ça pour trois ans », illustre le spécialiste. Ce dernier affirme d’ailleurs que le premier gros test pour le ministère des Transports du Québec (MTQ), « ce sera la première tempête de neige ».

« Il faut aussi garder en tête que le niveau de congestion qu’on a maintenant, il va augmenter beaucoup pendant le chantier. Avec les mesures de télétravail qui vont débarquer progressivement, combinées à la croissance économique, forcément, le trafic va aller vers la hausse », conclut M. Barrieau.

Rappelons que la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine a commencé en juillet 2020, mais celui-ci s’est révélé beaucoup plus détérioré que prévu. La voûte aurait notamment 60 % plus de dommages. Québec estime les dépassements de coûts qui seront engendrés par les travaux dans le tunnel à environ 900 millions. Trois voies sur six seront fermées jusqu’en 2025. Ainsi, deux voies resteront ouvertes vers Montréal, et seulement une en direction de la Rive-Sud.

Plusieurs usagers dénoncent d’ailleurs cette inégalité, d’autant plus que les mesures d’atténuation sont moins nombreuses dans cette direction que vers la métropole.

Environ 120 000 personnes empruntent quotidiennement le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, selon les dernières données disponibles. Du nombre, environ 13 % sont des camionneurs. À long terme, Québec estime qu’environ 60 % des automobilistes devront modifier leurs habitudes pour que l’imposant chantier ne se transforme pas en cauchemar.