REM de la Rive-Sud

Plus tard et... plus coûteux

Encore décalé, et encore plus cher. Le report de l’antenne sud du Réseau express métropolitain (REM) au printemps 2023 entraînera de nouveaux dépassements de coûts, convient CDPQ Infra, qui estime néanmoins avoir fait des « progrès majeurs » dans les dernières années. À Montréal, Valérie Plante ne cache pas son inquiétude, tandis qu’à Québec, on attend « impatiemment » un résultat.