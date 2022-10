La Ville de Montréal s’attend à payer 62 millions de plus pour la rémunération de ses employés de la sécurité publique pour 2022, et les coûts du déploiement policier au cours de la COP15, en décembre prochain, pourraient encore gonfler la facture.

La rémunération à la sécurité publique représente la plus importante hausse de dépenses anticipée pour l’année en cours, selon des documents budgétaires déposés au comité exécutif, mercredi, et adoptés à huis clos. On parle de 48,5 millions de plus en heures supplémentaires, de 7,7 millions de plus en salaires et de 6,4 millions de plus en charges sociales et maladie.

La sécurité publique regroupe le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le Service de sécurité incendie de Montréal.

L’année dernière, le service de police avait déboursé 34,7 millions de plus que prévu au budget pour les heures supplémentaires, « en grande partie liées aux opérations générales et inhabituelles, au remplacement des absences et des postes vacants, de même qu’aux évènements avec armes à feu », indique le bilan financier 2021 de la Ville.

Le même scénario se répète en 2022.

« On a eu beaucoup d’évènements comme des fusillades, des manifestations, on sort d’une pandémie, mais c’est surtout sur la violence armée qu’on a mis beaucoup d’effectifs et d’énergie », explique le responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Alain Vaillancourt.

M. Vaillancourt rappelle que Montréal a obtenu 250 millions du gouvernement pour augmenter les effectifs policiers afin de lutter contre la violence armée, ce qui devrait réduire la pression sur les agents en poste et diminuer les heures supplémentaires dans l’avenir, dit-il.

L’administration de Valérie Plante avait promis d’embaucher 282 policiers en 2022. Cependant, le recrutement s’avère difficile : seulement 45 nouveaux agents se sont joints au SPVM en septembre et octobre, indique un porte-parole du corps policier.

COP15 : des dépenses de 25 millions pour le SPVM

Par ailleurs, les forces de l’ordre seront grandement sollicitées lors de la tenue de la 15e Conférence des parties (COP15) de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies, qui se tiendra au Palais des congrès du 7 au 19 décembre 2022, en présence de plus de 12 000 délégués de 185 pays, dont plusieurs chefs d’État ayant besoin d’une forte protection policière.

L’estimation préliminaire des coûts pour le SPVM était de près de 25 millions, indiquent les documents soumis au comité exécutif cette semaine, mais d’autres frais sont à prévoir « pour des évènements impromptus ou présentement en cours d’organisation dont l’ampleur est actuellement méconnue ».

Ces sommes seront en bonne partie remboursées par le gouvernement du Canada, mais le comité exécutif a autorisé un paiement de 850 000 $ pour couvrir « les dépenses non admissibles à un remboursement ».

Cette somme [850 000 $] est comme un fonds de prévoyance, on avance de l’argent pour être certains qu’on sera prêts au cas où il y aurait des manifestations ou d’autres choses qui se passent. Mais ça sera remboursé par le fédéral, et ça se peut qu’on ne le dépense pas. Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au comité exécutif

Une dépense de 268 000 $ a aussi été entérinée pour « mettre en place un poste de quartier temporaire pouvant accueillir un déploiement de plus de 400 policiers, ainsi que des installations permettant de planifier et coordonner leurs opérations », indiquent les documents municipaux.

Une autre somme de 237 000 $ servira à payer la location de chambres d’hôtel et de salles requises dans le cadre de la sécurisation de l’évènement.

« Haut risque de perturbation »

Les documents municipaux laissent présager qu’il y aura du désordre au cours de la COP15. « Le renseignement nous provenant des équipes spécialisées de la GRC catégorise cet évènement à haut risque de perturbation. La dernière édition de la [Convention] a eu lieu en 2021 et a été ponctuée par de multiples manifestations majeures. Le Palais des congrès sera déclaré zone diplomatique et nécessitera un déploiement policier d’une rare ampleur pour en assurer sa protection 24/7. À cela s’ajoute la surveillance de 70 hôtels ainsi que tous les autres sites dans lesquels la Ville de Montréal pourrait organiser des activités parallèles », peut-on lire.

On note qu’il s’agira du « plus fort déploiement policier du SPVM depuis près de 20 ans » et que les besoins en personnel dépassent la capacité du SPVM et de la Sûreté du Québec et exigent que divers autres corps policiers soient mobilisés.

Montréal recevra notamment l’aide des services de police de Laval et de Longueuil, révèle Alain Vaillancourt. « Tous les policiers qui seront mis à contribution le font sur une base volontaire », ajoute-t-il.

Le budget prévu lors de la dernière Convention était de 40 millions, mais l’évènement a finalement coûté 250 millions, indiquent les notes préparées à l’intention des élus.