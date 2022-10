La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a déjà commencé ses discussions, mercredi, avec le ministre de l’Énergie et l’Économie, Pierre Fitzgibbon, aussi responsable de la métropole, pour lui faire connaître ses priorités et ses attentes en vue du prochain mandat.

Mme Plante s’est réjouie sur twitter de cette nomination, en la qualifiant de « signal fort qui confirme la place centrale de Montréal dans les priorités du gouvernement ».

« Les priorités de Montréal et de sa région doivent être défendues avec conviction au conseil des ministres : transport collectif, abordabilité, développement de l’Est, etc. Le prochain mandat est l’occasion de bâtir l’avenir vert, inclusif et sécuritaire souhaité par nos populations », a poursuivi la mairesse.

Valérie Plante se trouve actuellement à Buenos Aires, en Argentine, pour discuter de lutte contre les changements climatiques à l’occasion du Sommet des maires de l’organisation internationale C40.

Laval et Longueuil : priorité à l’habitation

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, et la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, se sont montrés satisfaits de voir qu’il y aurait une ministre dédiée entièrement à l’habitation, puisque ce portefeuille a été attribué à France-Élaine Duranceau, une courtière en immobilier commercial. Ce ministère était autrefois jumelé aux affaires municipales.

« C’est un enjeu extrêmement important, et le background de Mme Duranceau en développement immobilier devrait lui permettre de bien comprendre les enjeux financiers en lien avec ce secteur », dit M. Boyer.

Mme Fournier fait remarquer que la question de l’habitation est la plus importante préoccupation des citoyens de sa ville, avec les changements climatiques, et dit souhaiter que la nouvelle ministre réussisse à obtenir plus de financement pour le logement social.

Les deux jeunes maires ont organisé un grand sommet, il y a quelques mois, pour tenter de trouver des solutions à la crise du logement qui frappe partout au Québec.

La mairesse de Longueuil est enthousiaste à l’idée de travailler avec Suzanne Roy, nommée ministre de la Famille et responsable de la Montérégie. Les deux femmes se connaissent depuis plusieurs années, confie Mme Fournier. Mme Roy a été pendant plusieurs années mairesse de Sainte-Julie et présidente de l’Union des municipalités du Québec.

« Elle connaît très bien le monde municipal, de par sa grande expérience, et elle est au fait des dossiers », souligne Catherine Fournier.

Stéphane Boyer, qui espère plusieurs améliorations aux réseaux de transport dans sa ville, accueille bien la nomination de Geneviève Guilbault au ministère des Transports. Il salue aussi l’arrivée de Christopher Skeete comme ministre responsable de Laval et de l’Immigration. « En voyant les discours qui se polarisent, c’est important de s’assurer de ne pas perdre la paix sociale », note-t-il.