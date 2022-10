À partir de mai 2023, Outremont interdira à son tour tout souffleur à feuilles à essence.

Louise Leduc La Presse

« C’est l’un des règlements dont je suis le plus fier », indique en entrevue Laurent Desbois, maire de l’arrondissement d’Outremont.

Il faut dire que les plaintes pleuvaient à ce sujet à la mairie, et ce, depuis des années. L’interdiction des souffleurs à feuilles à essence était une promesse électorale de M. Desbois, élu en 2021 sous la bannière d’Ensemble Montréal.

Seuls les souffleurs électriques seront désormais autorisés et ce seront les seuls, aussi, que les employés municipaux pourront utiliser à partir de mai 2023.

Outremont avait déjà tenté d’interdire ces appareils. L’arrondissement avait justifié sa décision par le fait que l’appareil à essence est particulièrement polluant.

En 2008, le règlement avait cependant été contesté avec succès en cour. Cette fois, il s’appuie sur le bruit que ces appareils génèrent et le maire Laurent Desbois a bon espoir qu’il résiste à tout assaut judiciaire. Notons que le règlement a été adopté à l’unanimité.

Des modèles bruyants

Jean Fréchette est l’un des citoyens qui sont particulièrement montés au créneau.

« Si ce règlement se concrétise vraiment au printemps prochain, le maire aura respecté sa parole », dit-il, ajoutant que c’est un pas dans la bonne direction.

M. Fréchette croit que la prochaine bataille devrait être d’inclure dans le règlement tout appareil qui dépasserait un niveau acceptable de bruit, y compris les souffleurs électriques s’ils entrent dans cette catégorie.

Les souffleurs ou aspirateurs à feuilles équipés d’un moteur à deux temps sont déjà interdits dans l’arrondissement de Ville-Marie, parce que, comme le rapporte la Ville, « ils émettent des gaz à effet de serre (GES) et sont néfastes pour les insectes ».

Dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, le souffleur ou aspirateur à feuilles équipé d’un moteur à deux temps à essence est interdit en tout temps.

Au surplus, les modèles électriques, eux aussi bruyants, mais dans une moindre mesure, ne peuvent être utilisés qu’entre le 1er et le 31 octobre, du lundi au vendredi de 7 h à 19 h, et le samedi entre 10 h et 19 h.

« Savez-vous qu’un souffleur à feuilles peut générer en moyenne de 80 à 115 décibels ? À titre d’exemple, peut-on lire sur le site internet de Montréal, une mesure de 80 décibels est l’équivalent d’une rue à fort trafic et 100 décibels à un marteau-piqueur à 2 mètres. »

La Ville souligne que le souffleur à feuilles « provoque une suspension de particules qui peuvent avoir des impacts sur la santé. Par exemple, aggraver les réactions des personnes asthmatiques ».