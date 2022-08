Le parti de la mairesse Valérie Plante s’est trouvé un nouveau directeur général. Eloi Mayano-Vinet, l’ancien directeur général de CISM-FM, la radio étudiante de l’Université de Montréal, est officiellement entré en poste ce lundi.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« J’ai commencé à m’impliquer il y a plusieurs années avec Projet Montréal, car les valeurs et les idées du parti raisonnent beaucoup chez moi. Aujourd’hui, c’est pour faire progresser cette même vision que j’ai décidé de faire le saut à titre de directeur général », a expliqué le principal intéressé dans une courte déclaration, lundi, en soutenant vouloir « continuer la fantastique transformation de la Ville qu’ils orchestrent depuis plus de quatre déjà, et que nous poursuivrons pour plusieurs années ».

Dans un communiqué, Projet Montréal a quant à lui vanté les nombreuses « années d’expérience à titre de gestionnaire dans le secteur privé et le milieu communautaire » de son nouveau directeur général.

Avant d’être DG chez CISM-FM — un poste qu’il a occupé pendant plus de cinq ans — M. Mayano-Vinet a notamment été coordonnateur de projet à la firme d’architecture Lemay, et également adjoint à la direction au cabinet en service-conseils RPM Développement durable.

Le parti affirme qu’Eloi Mayano-Vinet s’est surtout démarqué « pour son expertise en gestion de l’environnement de travail, optimisation des processus et vulgarisation ». Il aura pour mandat « d’assurer une saine gestion et administration de Projet Montréal et de ses différentes instances, notamment en y appliquant une approche ouverte et collaborative axée sur les résultats ».

« Je suis ravie d’accueillir M. Mayano-Vinet. Ses qualités de gestionnaire et son expérience politique apporteront beaucoup à notre équipe et contribueront à nos efforts pour assurer un avenir vert, sécuritaire, prospère et abordable à la métropole », a de son côté réagi la mairesse Valérie Plante.

M. Mayano-Vinet succède à Raphaëlle Rinfret-Pilon, une ancienne conseillère stratégique chez Dynamo qui s’était jointe à la formation municipale en mai 2020.