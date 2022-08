Avec la fermeture de la moitié des voies du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine pendant trois ans, les lecteurs de La Presse vont modifier leurs habitudes… parce qu’ils ne peuvent faire autrement. Certains proposent des pistes pour faciliter les déplacements entre Montréal et la Rive-Sud.

Marie Allard La Presse

Voie réservée au covoiturage

Pourquoi ne pas imposer une voie pour camions, autobus et taxis et la deuxième voie pour le covoiturage ? Cela réduirait de beaucoup le nombre de véhicules prenant le tunnel et faciliterait le flux des marchandises.

Gilles Gagnon

Traversier de Berthier

C’est sûr qu’on va éviter l’île de Montréal. On demeure à Mirabel et si on doit absolument aller sur la Rive-Sud, on va passer par Berthier [Saint-Ignace-de-Loyola] et prendre le traversier. J’aime mieux rouler pendant une heure que d’être arrêté dans les embouteillages.

Denis Cayer

Pour un plan de transport urbain et interrégional

La triste réalité de la mobilité au Québec : le transport urbain et interrégional est cher et l’offre tellement médiocre qu’elle ne donne aucune autre option aux citoyens de l’extérieur de Montréal que celle d’utiliser la voiture. Il serait temps d’avoir un plan de transport urbain et interrégional qui a du sens. Cela semble être une illusion, il n’y a pas de volonté et l’environnement et la qualité de l’air continueront à payer le prix.

Porfirio Guerra Sanchez, Saint-Bruno-de-Montarville

Métro à moitié prix

Si le gouvernement était ouvert aux idées, il devrait premièrement offrir le métro à Longueuil à moitié prix et rendre tous les stationnements autour du métro gratuits en semaine. Mais il faut un gouvernement ouvert, qui pense aux citoyens.

Michel Vaillant

Plus de trains de banlieue

Notre fils demeure à Laval. On est prêts à faire de grands efforts. On a 75 et 76 ans. À quand le transport en commun gratuit pour nous, comme en Pologne et en République tchèque ? À quand le train de banlieue de Mont-Saint-Hilaire la fin de semaine et le soir ?

Suzanne et Claude Desroches

Pourquoi ne pas alterner le sens des voies ?

J’utilise le tunnel très fréquemment pour mon travail sur la route. Je n’ai aucune idée de la façon dont je vais m’adapter. Les transports collectifs ne sont pas une option pour moi. Je ne comprends pas pourquoi il n’y aura pas d’aménagement de deux voies vers Montréal le matin et deux voies vers la Rive-Sud le soir. Incompréhensible !

Sylvain Chartier

Penser aux accidents

Complètement insensé de penser à n’ouvrir qu’une seule voie en direction sud. On a juste à penser à un accident ou à une panne dans cette voie. Les répercussions sont inimaginables.

Lucie Beaupré

Construire un nouveau pont à Montréal…

Je suis curieux de savoir si le ministère des Transports a envisagé de construire un pont par-dessus le tunnel ? Au lieu de rénover celui existant, ce qui coûtera certainement beaucoup plus cher et qui causera aussi des dommages collatéraux majeurs à tout l’écosystème économique de la métropole.

Marc-Antoine Gingras

… et à Sorel

Je ne sais pas pourquoi on s’entête à ne pas construire un pont à la hauteur de Sorel, reliant la Rive-Sud à la région de Lanaudière. J’imagine le traversier de Sorel-Tracy à l’heure de pointe, encore des bouchons de circulation et la pollution engendrée pour les riverains ! Y construire un pont permettrait une circulation fluide et libérerait les différentes infrastructures enjambant le Saint-Laurent. Et on parle d’un troisième lien à Québec, encore un projet où on ne verra pas la lumière au bout du tunnel.

Yves Leduc, Joliette

Ne pas oublier les résidants de l’est de Montréal

Tout le monde au ministère des Transports semble oublier les résidants de l’est de Montréal. Il n’y en a que pour la Rive-Sud. Que proposeront-ils pour nous qui sommes enclavés avec tous les détours obligatoires et l’augmentation massive de la circulation dans ces secteurs ? Nous aussi, nous existons, nous payons des impôts et nous votons ! Pensez à nous et agissez, s’il vous plaît !

Sylvie Robillard

Voie réservée à un tramway

Je vous propose une petite comparaison. Vu que Québec n’a pas besoin de tunnel, alors pourquoi ne pas fermer le tunnel Louis-H.-La Fontaine, étant donné que vous avez déjà un métro ? J’espère que vous allez avoir une voie réservée pour un tramway dans le tunnel, si vous continuez la réparation.

Benoît Laflamme, L’Ancienne-Lorette

Oublier Montréal…

Je prévois partir de Montréal, tout simplement. J’ai toujours eu Montréal tatoué sur le cœur. Mais les chantiers qui n’en finissent plus conjugués au manque de coordination qui rend impossible de pouvoir circuler à Montréal ont eu raison de moi.

Julie Tighe

… ou oublier la Rive-Sud

Je n’ai plus aucune tolérance aux embouteillages, alors je vais faire comme si la Rive-Sud n’existait pas pendant ces trois années.

Jacques Routhier