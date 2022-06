Une quinzaine de femmes ont manifesté seins nus au parc du Mont-Royal en soutien à Éloÿse Paquet Poisson, interpellée par la police le mois dernier à Québec pour s’être dénudé la poitrine.

Vincent Larin La Presse

D’abord timide, l’évènement « Libérez les seins », censé commencer à midi dimanche, a peu à peu pris de l’importance lorsqu’elles sont arrivées les unes après les autres aux abords du monument à Sir George-Étienne Cartier.

Quelques mètres plus loin, rassemblés comme tous les dimanches pour jouer du tam-tam, des hommes s’étaient dénudé le haut du corps dans l’indifférence totale, la démonstration parfaite de l’existence d’un double standard entre les seins de la gent masculine et féminine, a fait valoir l’organisatrice de l’évènement, Alice Lacroix.

« Les hommes n’ont jamais eu à se battre pour enlever leur t-shirt en public, donc c’est vraiment un mouvement pour l’égalité des sexes », a-t-elle plaidé.

Alice Lacroix rappelle à juste titre que les femmes ont le droit d’être seins nus dans l’espace public. « Les gens pensent qu’on fait ça pour être sexy alors qu’on réclame juste notre droit d’être confortable une journée au soleil », ajoute-t-elle en affirmant vouloir ainsi revendiquer « leur droit d’exister ».

Une éducation à faire

Le 29 mai, dans un parc de Québec, une jeune femme, Éloÿse Paquet Poisson, s’est fait interpeller par la police parce qu’elle avait les seins nus. Elle a raconté son histoire sur Facebook, précisant que les policiers avaient reconnu qu’elle ne faisait rien d’illégal.

Une des participantes à la manifestation de dimanche à Montréal, Béatrice, a dit ne pas en vouloir aux policiers qui étaient « simplement mal informés parce que c’est tellement habituel que [les seins des femmes] soient couverts ».

« Je suis vraiment là pour dire : liberté, égalité », lance-t-elle. Si certains peuvent « avoir une réaction » à la vue de seins de femmes dans l’espace public, « tant mieux pour eux, mais il ne faut pas que ce soit vu ou su », explique Béatrice pour qui « il y a un enjeu d’éducation avant tout ».

Photo Hugo-Sébastien AUBERT, la presse

Un autre évènement du genre

Venue elle aussi démontrer sa solidarité à l’endroit d’Éloÿse Paquet Poisson, Susie Simard a raconté son histoire, similaire en tout point à celle de la jeune femme de Québec.

Le 16 juin dernier, alors qu’elle se prélassait sans haut de maillot sur une plage du parc du Lac-Leamy, en Outaouais, elle s’est fait accoster par deux surveillants venus de lui demander « de se rhabiller parce [qu’elle] était nue ».

« J’ai dit non, je ne suis pas nue, je n’ai pas besoin de m’habiller, la moitié des gens sur la plage ici n’ont pas de haut de maillot », raconte-t-elle, encore choquée par l’évènement. Malgré l’intervention du responsable du parc puis de policiers de la Gendarmerie royale qui l’ont menacée « de la mettre en dehors du parc », elle s’est finalement vu remettre un « avertissement » qu’elle a montré aux médias dimanche au parc du Mont-Royal.

« On voit les jeunes filles se promener avec leurs petits bikinis qui montrent leurs deux grosses fesses bien rondes, elles, il n’y a pas de problème, mais dès qu’on commence à montrer des seins, c’est tellement hypersexualisé, ça, par exemple, non, on n’a pas le droit de faire ça », a dénoncé Susie Simard.

Un évènement semblable était aussi organisé à Québec dimanche au parc Victoria, non loin de l’endroit où Éloÿse Paquet Poisson a été interpellée.