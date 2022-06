Montréal

Des stations de métro accessibles gratuitement les fins de semaine cet été

Sept stations de métro seront accessibles gratuitement les fins de semaine, au centre-ville et près du Vieux-Montréal, du 24 juin au 5 septembre, dans le but d’attirer encore plus de visiteurs dans ces secteurs, qui feront aussi l’objet d’un grand ménage.