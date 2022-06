La cause d’infiltration d’eau qui a causé un arrêt de trois heures sur la ligne bleue du métro à la suite des précipitations abondantes jeudi soir à Montréal est toujours inconnue. La Société des transports de Montréal (STM) cherche encore à savoir comment l’eau aurait pénétré les tunnels.

Delphine Belzile La Presse

Plus de 40 mm de pluie sont tombés en fin d’après-midi jeudi, et une quantité importante s’est infiltrée sur les rails du métro, notamment dans le secteur de la station Outremont sur l’avenue Van Horne, confirme le conseiller corporatif de la STM, Philippe Déry, par courriel à La Presse.

Une opération de nettoyage dans la station Outremont est en cours. Depuis le 10 janvier, la station est fermée en raison de travaux majeurs, et ce jusqu’au 19 août. Le chantier est actuellement sous évaluation, à savoir s’il y aura un ralentissement des travaux. À l’heure actuelle, aucun bris d’équipement n’a été déploré sur la ligne bleue par la STM.

Le service sur la ligne bleue, qui a été interrompu pendant plus de trois heures jeudi soir, a repris vers 20 heures. Plus d’une vingtaine d’autobus ont desservi le réseau de métro touché durant l’interruption alors qu’une équipe de la STM devait procéder à d’importantes opérations de pompage et d’assèchement pour assurer la sécurité et la « réglementation électrique », explique Philippe Déry.

Il souligne que le réseau de métro est depuis sécuritaire, et que « [les] clients peuvent continuer à utiliser la ligne bleue en toute tranquillité d’esprit ».