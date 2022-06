Dès le 11 juin, la voie de gauche sur le pont Papineau-Leblanc qui relie Montréal et Laval (autoroute 19) sera fermée dans les deux directions et la limite de vitesse permise sera réduite à 70 km/h.

Alice Girard-Bossé La Presse

Par ailleurs, les véhicules lourds devront obligatoirement emprunter la voie du centre du pont, pour chacune des directions.

Par mesure préventive, les véhicules routiers d’une seule unité pesant plus de 26 tonnes, ceux de deux unités pesant plus de 38 tonnes et ceux de plus de deux unités pesant plus de 46 tonnes ne pourront emprunter le pont.

Durant cette période, ils seront invités à emprunter soit le pont Viau (route 335) ou le pont Médéric-Martin (autoroute 15).

La durée de ces mesures est indéterminée.

Le ministère des Transports précise que l’état du pont ne compromet en rien la sécurité des usagers.