Malgré une forte hausse du nombre d’homicides et des fusillades dans la métropole, tel que l’a rapporté lundi le rapport annuel du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’administration Plante maintient que la ville demeure « sécuritaire ». Elle salue au passage « l’effort colossal » des autorités policières dans le contexte.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Pour nous, ce n’est pas vraiment une surprise. On sait qu’il y a une hausse de la violence armée », a commenté mardi après-midi le responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Alain Vaillancourt, lors d’une brève mêlée de presse à l’hôtel de ville.

Il soutient que les efforts mis en place par la Ville et le SPVM depuis plus d’un an portent leurs fruits, même s’ils ne sont pas toujours visibles. « Les enquêtes demandent du temps. On verra des résultats dans le futur », a-t-il illustré en anglais, en insistant sur le fait que « si on se compare avec d’autres villes en Amérique du Nord et les indicateurs de sécurité, Montréal demeure sécuritaire ».

Quelque 25 129 crimes contre la personne ont été perpétrés à Montréal l’an dernier, soit 17,3 % de plus par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, un record depuis 10 ans. Le rapport du SPVM confirme aussi l’impression de beaucoup que les épisodes de coup de feu sont de plus en plus fréquents dans la métropole. La moitié des homicides et des tentatives de meurtre commis sur le territoire du corps policier montréalais en 2021 impliquait la présence ou l’utilisation d’une arme à feu.

Photo Robert Skinner, archives LA PRESSE Alain Vaillancourt

« On n’attend pas les rapports ou les incidents pour agir », a aussi soulevé M. Vaillancourt, en rappelant que la Ville a bonifié de 45 millions le budget de la police et de ses unités mixtes. L’équipe ELTA, mise sur pied dans la foulée de l’augmentation des évènements violents, a d’ailleurs retiré 700 armes du marché l’an dernier. Le budget des organismes communautaires a aussi été doublé, à 20 millions. « Les équipes du SPVM font ce qu’ils ont à faire, elles sont très agiles et s’adaptent dans le contexte », a ajouté l’élu, pour qui le démantèlement d’un réseau majeur de production et de distribution d’amphétamines mais aussi d’armes de poing, survenu fin mai, est un exemple de réussite.

M. Vaillancourt a répété que le projet de loi du gouvernement Trudeau, qui a proposé un gel sur la vente des armes de poing, est « un pas dans la bonne direction ». « On réitère qu’on aimerait que ça soit banni complètement, mais pour nous, c’est un bon premier pas », a-t-il jugé.

Tous les indicateurs « au rouge »

Dans les rangs de l’opposition officielle, le porte-parole en sécurité Abdelhaq Sari n’a pas manqué de condamner ce qu’il perçoit comme « du laxisme et un manque de compétence » de la Ville. « On a une administration qui n’est même pas consciente du problème. […] J’ai peur pour notre ville, j’ai peur pour nos jeunes », a-t-il lâché, en disant craindre que les fusillades augmentent encore et encore.

« En 2021, il manquait plus de 377 policiers sur le terrain. Ça donne des policiers qui se désengagent, qui sont fatigués, qui sont en burn-out. Il faut les soutenir », a renchéri M. Sari, dont le parti demande de combler le vide d’effectifs pour le ramener au niveau de 2017, soit environ 4600. En campagne électorale, Valérie Plante avait laissé entendre qu’elle embaucherait 250 policiers supplémentaires, avant de préciser après sa victoire que la majorité de ces embauches serviraient en fait à remplacer des départs à la retraite.

Comme père de famille, l’élu de l’opposition se demande s’il laisse maintenant son fils « aller seul à l’école ». « C’est ça la question qu’il faut se poser. Il faut aller demander aux parents qui ont perdu leurs enfants si la ville est sécuritaire », a-t-il poursuivi, en se demandant si la Ville a « lu le même rapport » que lui.

Le nombre d’évènements où une arme à feu a été déchargée a plus que doublé en 2021 par rapport à l’année précédente, passant de 71 à 144. Le SPVM estime que ce phénomène pourrait s’expliquer en partie par une augmentation marquée de 30 % du nombre d’appels de citoyens.

Avec Vincent Larin, La Presse