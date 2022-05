Le prolongement du REM de l’Est jusqu’à Mascouche, dans la couronne nord de Montréal, sera officiellement étudié, avec le reste du tracé, a annoncé le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, lundi, alors qu’il était de passage à Repentigny.

Isabelle Ducas La Presse

« L’analyse menée par l’ARTM [Autorité régionale de transport de Montréal] intégrera l’implantation du nouveau projet jusqu’à Mascouche, afin de rentabiliser les infrastructures existantes », a indiqué le ministre, dans une allocution à l’occasion du forum sur le transport dans l’est de la couronne nord, auquel participaient de nombreux élus de la région.

En point de presse, par la suite, il a insisté sur le fait qu’il voulait « absolument » que ce projet voie le jour.

François Bonnardel a aussi annoncé des études en vue de l’ajout d’une voie réservée aux autobus sur l’autoroute 25, qui relie la région à Montréal en passant par Laval.

Autres révélations du ministre : l’intersection des autoroutes 40 et 640, à la frontière entre Charlemagne et Terrebonne, où circulent 200 000 véhicules par jour, sera réaménagée, et l’autoroute 640 sera dotée de voies réservées aux autobus.

« Il faut absolument mettre de l’avant des mesures qui vont répondre aux besoins des futurs usagers, et aussi possiblement d’amener les gens à laisser le deuxième véhicule à la maison, ou même de vendre leur deuxième véhicule, a-t-il souligné. Parce que les options de transport collectif seront intéressantes. La durée, le coût et le confort, quand tu réponds à ces trois exigences, il y aura assurément un gain d’usagers dans le futur. »