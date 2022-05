Plage urbaine, spectacles gratuits, soirées de projections en plein air, marché gastronomique asiatique, expériences interactives, grande braderie, spectacles de cirque… Voilà quelques-unes des activités auxquelles les Montréalais et les visiteurs sont conviés au cours de l’été au centre-ville.

Isabelle Ducas La Presse

Sous le thème Les moments du cœur de l’île, la programmation des activités estivales montréalaises a été lancée mardi matin par la mairesse Valérie Plante et les autres partenaires responsables de l’animation urbaine.

Mme Plante souhaite que les visiteurs affluent en grand nombre au centre-ville, mais elle souligne que la relance économique y déjà est bien amorcée.

« En termes de relance économique, on est au-dessus de Toronto et de Vancouver », a-t-elle souligné en conférence de presse. « Notre centre-ville n’a jamais cessé de battre, alors ça montre qu’avec de l’énergie et les bonnes ressources, on amplifie les choses pour faire venir les touristes et la visite, que ce soit d’ailleurs au Québec ou de l’international. »

Pendant que la mairesse s’exprimait sur l’Esplanade Tranquille, l’artiste Lars Jan était justement en répétition derrière elle, dans un aquarium géant, pour une performance réalisée dans le cadre du Festival TransAmériques.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE L’artiste Lars Jan était en répétition derrière la mairesse Plante, dans un aquarium géant, pour une performance réalisée dans le cadre du Festival TransAmériques.

« Montréal se positionne comme un terrain de jeu pour les visiteurs », affirme Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal. « On veut être l’épicentre de la relance touristique au Canada. »

Il indique que les liaisons aériennes avec les États-Unis et l’Europe ont repris à 85 %, ce qui laisse présager un afflux de visiteurs étrangers.

« Depuis avril 2021, l’achalandage piétonnier sur la rue Sainte-Catherine a augmenté de 77 % », renchérit Glenn Castanheira, directeur général de l’organisme Montréal centre-ville, qui ajoute que les hôtels sont pleins à 97 % pour la fin de semaine du Grand Prix de Formule 1.