Bilan financier 2021 de Montréal

Un excédent de 293 millions, mais la dette augmente

Montréal a dégagé un excédent global de 293 millions pour 2021, mais sa dette a tout de même augmenté de près de 300 millions et atteint maintenant 6,6 milliards, une variation de près de 5 % par rapport à 2020. L’administration Plante se défend toutefois d’avoir tenu une gestion la plus « serrée » possible dans les circonstances.