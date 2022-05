Le REM de l’Est change de direction et ne passera plus au centre-ville de la métropole. Jugeant que le projet « manque d’acceptabilité sociale », Québec et Montréal confirment en « prendre le leadership ». La filiale de la Caisse de dépôt, CDPQ-Infra, est exclue du processus.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Maxime Bergeron La Presse

« Ça change beaucoup le projet pour la Caisse de dépôt, parce qu’eux comptaient investir 10 milliards sur une rentabilité du projet de l’Est jusqu’au centre-ville. En enlevant le bout du centre-ville, eux ne veulent pas poursuivre dans le projet et je les comprends », a expliqué le premier ministre François Legault, lundi, avouant que « le tronçon du centre-ville, [à l’ouest de la rue] Dickson, n’a pas d’acceptabilité sociale ».

Le passage du REM sur la rue Notre-Dame et dans le parc Morgan, qui avait fait l’objet d’une vive contestation, est donc abandonné. Pour M. Legault, le reste du tracé reçoit toutefois « un accueil favorable ». « Il n’est pas question de toucher au tracé, du reste », a-t-il dit. « Je veux être très clair : dans le passé, il y a eu toutes sortes d’excuses utilisées pour retarder des projets. Moi, les gens qui me connaissent savent que je n’ai pas beaucoup de patience. Et je veux que ce projet-là se réalise le plus vite possible », a-t-il insisté.

À ses côtés, la mairesse Valérie Plante s’est montrée soulagée, affirmant que « le tronçon aérien dans le centre-ville était une erreur historique qu’il fallait absolument éviter de faire ». « La décision d’aujourd’hui est courageuse et importante, parce qu’on fait la bonne chose. On garde ce qui fonctionne […] et on met de côté ce qui est moins consensuel », a-t-elle résumé.

Un projet transformé

Une « nouvelle équipe de projet » sera donc créée, avec le ministère des Transports, la Ville de Montréal, la Société de transport de Montréal et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). L’échéancier fixé à 2029 pourrait être modifié, mais le comité aura besoin « d’un certain temps » pour le déterminer. Le nouveau président de l’ARTM, Patrick Savard, sera « très impliqué dans le dossier », a indiqué François Legault, insistant sur le fait que « si nécessaire, il y aura des changements faits à la direction de l’ARTM ».

On ignore jusqu’ici quel impact aura ce bouleversement sur le coût total du projet, qui était jusqu’ici estimé à 10 milliards. Chose certaine : le nouveau groupe visera un « meilleur arrimage du REM de l’Est avec les lignes de métro » – l’actuel projet prévoyait une connexion avec la ligne verte à la station Assomption –, en bonifiant la ligne verte du métro « pour rentrer au centre-ville », a dit Mme Plante. Aucune option pour le mode privilégié n’est pour l’instant écartée : au sol, en aérien ou en souterrain.

IMAGE FOURNIE PAR CDPQ INFRA Le REM de l’Est, tel que développé jusqu’ici par la Caisse, peinait à obtenir l’adhésion des Montréalais, en raison notamment de ses imposantes structures de bétons prévues sur 24 kilomètres.

Le comité, qui doit se rencontrer dès lundi après-midi, explorera également des options d’aménagement « plus harmonieuses » dans Mercier-Est. L’extension du tracé Marie-Victorin jusqu’à Laval et du tronçon est, vers Lanaudière, sera enfin étudiée. Des économies pourraient donc être faites au centre-ville, mais l’arrimage au métro et les potentiels prolongements pourraient entraîner une hausse du budget.

Lundi, La Presse rapportait que M. Legault et Mme Plante devaient se rencontrer en fin de matinée pour annoncer une nouvelle vision du REM. Dans un communiqué conjoint, Québec et Montréal vantent tout de même « le travail colossal » qu’a réalisé la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pour « bâtir cet immense projet de transport collectif », répétant que « la majorité du tracé de plus de 30 km suscite d’ailleurs une large adhésion des citoyens ».

Un chantier abandonné

C’est donc dire que les premières images du REM de l’Est « grandement amélioré », présentées au début mars, sont maintenant en partie caduques. À ce moment, CDPQ Infra avait dit avoir « poussé » au maximum ses efforts en matière d’architecture, mais avait prévenu que « toutes les parties prenantes » devront donner leur aval pour que le réseau de 10 milliards voie le jour.

Le tout survient alors que le Réseau express métropolitain (REM) de l’Est, tel que développé jusqu’ici par la Caisse, peinait à obtenir l’adhésion des Montréalais, en raison notamment de ses imposantes structures de bétons prévues sur 24 kilomètres.

Rappelons qu’en février, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) avait produit un avis dévastateur sur la deuxième phase du train automatisé de CDPQ Infra, filiale de la Caisse. La Société de transport de Montréal (STM) avait également exprimé bien des critiques dans une analyse interne.

Un mois plus tard, CDPQ Infra avait ensuite annoncé que les audiences publiques du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) prévues ce printemps seraient reportées. Le groupe refusait d’aller plus loin sans une position claire de la Ville. Québec avait depuis entrepris des discussions avec Valérie Plante au sujet de la « gouvernance » du projet. La mairesse martèle depuis des mois qu’elle souhaite être autour de la table de décision pour « participer plus activement » à son élaboration, d’autant plus que la Ville devrait débourser au moins 1 milliard en aménagements de toutes sortes le long du tracé de 32 kilomètres.