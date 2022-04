Les nouveaux propriétaires d’une maison de chambres de Ville-Émard, à Montréal, tentent d’en évincer tous les locataires avant de vendre l’immeuble pour un profit de 500 000 $. L’arrondissement dit suivre le dossier, mais le bâtiment est déjà presque vide.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Daniel Malka et Ilan Rubin auraient déjà convaincu 13 des 16 chambreurs de partir, selon le POPIR – Comité logement, un organisme qui milite pour la défense des droits des locataires dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Dans un avis daté de février et signé par M. Malka, président de la société à numéro qui possède l’immeuble, les propriétaires offrent trois mois de loyer, les frais de déménagement et des « options pour un nouveau logement » afin que les locataires quittent les lieux.

Cet avis est « complètement illégal », s’est insurgé Lizo Ginestet, organisateur communautaire du POPIR. L’organisme avait été mis au courant de la situation par un chambreur qui ne souhaite pas partir et a alerté la Ville.

C’est que le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement « interdit de remplacer une maison de chambres par un autre usage sauf par un bâtiment de logements sociaux ou communautaires », comme c’est le cas dans d’autres quartiers centraux où les établissements de ce genre sont menacés (voir onglet suivant).

Qu’à cela ne tienne, les nouveaux propriétaires du 5901-5903, boulevard Monk présentent l’immeuble comme « un projet idéal pour un propriétaire occupant ou un rénovateur » et une « belle opportunité », dans une annonce de vente immobilière. « Le vendeur peut livrer l’immeuble complètement vacant », précise l’annonce.

La société 9445-5433 Québec inc., qui a fait l’acquisition de l’immeuble en août dernier au prix de 1 050 000 $ selon le registre foncier, l’a remis en vente à 1 550 000 $ en mars. Cela représenterait un gain net de 500 000 $ en moins d’un an.

« Entourloupette »

Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et responsable de l’habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, a qualifié l’annonce d’« entourloupette », confirmant avoir été informé de la situation par le POPIR.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et responsable de l’habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal

On sait que la compagnie veut la revendre […], mais l’affaire, c’est que la prochaine personne ou compagnie qui va l’acheter, il va falloir qu’elle fasse une maison de chambres. Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et responsable de l’habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal

Des inspecteurs ont été dépêchés sur les lieux jeudi. Ils ont constaté que « bien qu’il n’y ait pas eu de travaux faits illégalement, il n’y a déjà plus de monde dans la majorité des chambres », a déclaré M. Dorais.

Un seul des trois locataires restants voudrait absolument y demeurer et faire valoir ses droits. « J’imagine qu’ils vont tout faire pour que cette personne-là s’en aille, alors nous, c’est sûr qu’on va faire le suivi », a assuré le maire. Si l’arrondissement ne peut sévir contre les propriétaires, il entend documenter la situation pour un éventuel recours devant le Tribunal administratif du logement.

La Presse a croisé les propriétaires et les inspecteurs de l’arrondissement sur place jeudi. M. Malka et M. Rubin, premier actionnaire et secrétaire de la société 9445-5433 Québec inc., ont confirmé leurs identités respectives. Les deux jeunes hommes n’ont pas voulu répondre aux autres questions de La Presse, se bornant à répéter « sans commentaire ». Il n’a pas été possible de s’entretenir avec les locataires.

À Montréal, les maisons de chambres se raréfient

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE La maison de chambres de l’organisme L’Anonyme, au 3629, rue Sainte-Catherine Est, a ouvert ses portes en décembre 2021.

Les maisons de chambres, maintenant protégées par certains arrondissements, se font néanmoins de plus en plus rares dans les quartiers centraux de Montréal. Des propriétaires tentent encore d’en changer la vocation aux dépens des locataires, souvent vulnérables, et la ville-centre dit vouloir agir d’ici quelques semaines.

Depuis l’an dernier, le Règlement d’urbanisme du Plateau-Mont-Royal indique qu’il « est interdit de remplacer une maison de chambres […] sauf par un bâtiment de logements sociaux ou communautaires ». D’autres arrondissements centraux, comme Ville-Marie, le Sud-Ouest, Rosemont–La Petite-Patrie, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, ont adopté des dispositions similaires.

C’est que les maisons de chambres « constituent l’une des options de logement les plus abordables et les plus flexibles sur le marché », mais elles sont marquées « par une perte continue et accélérée d’unités », selon l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Ce type de logement est « le dernier rempart vers l’itinérance » pour des gens qui sont « en situation de précarité à plusieurs niveaux », a déclaré Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et responsable de l’habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Si on veut faire une lutte contre l’itinérance qui soit efficace, [il faut] empêcher qu’il y ait un paquet de gens sur le bord de devenir itinérants qui le deviennent. Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et responsable de l’habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal

Malgré les nouvelles protections réglementaires, des organisateurs communautaires ont informé La Presse de plusieurs cas de maisons de chambres en péril dans la ville, alors que des dizaines ont déjà disparu ces dernières années.

Le déclin

En 2021, le Comité logement du Plateau Mont-Royal a recensé 22 maisons de chambres restantes dans l’arrondissement. Quelque 35 autres ont changé de vocation, a indiqué l’organisatrice communautaire Vicky Langevin, sans être en mesure de préciser sur quelle période. Des locataires d’au moins une de plus craignent des « rénovictions » à l’heure actuelle.

Le Projet d’organisation populaire d’information et de regroupement – Comité logement a recensé cette année 44 maisons de chambres dans l’arrondissement du Sud-Ouest. L’organisme n’a pas de données précises sur leur évolution dans le temps, « mais on sait qu’il y en a au moins sept qu’on connaissait qui ont fermé dans les dernières années », a déclaré l’organisateur communautaire Lizo Ginestet. En ce moment même, une autre est menacée dans Ville-Émard.

Dans Rosemont–La Petite-Patrie, « 43 propriétés sont dotées d’un certificat d’occupation pour un usage “maison de chambres”. Nous n’avons toutefois pas de données quant à l’évolution de ce type d’occupation au fil du temps », a indiqué un porte-parole de l’arrondissement par courriel. « Deux d’entre elles sont en péril actuellement », selon Mélanie Baril, du Comité logement Petite-Patrie.

Dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, leur nombre a légèrement augmenté, passant de 12 à 14 entre 2010 et 2021, d’après les données fournies par l’arrondissement.

À Ville-Marie, l’arrondissement a « inventorié 110 maisons de chambres sur son territoire en date du mois d’avril 2022 », a indiqué un porte-parole par courriel, sans être en mesure de comparer avec les années précédentes. Gaétan Roberge, du Comité logement Ville-Marie, estime plutôt qu’il y en a de 25 à 30 au total, « ce qui n’est pas beaucoup compte tenu du nombre qu’il y avait dans les 20, 30 dernières années ». Au moins 15 maisons de chambres ont changé de vocation depuis une décennie, a-t-il avancé, dont « beaucoup de rénovictions ». Une autre serait en péril dans le quartier.

Souvent, les chambreurs acceptent des sommes d’argent équivalant à quelques mois de loyer pour déménager ailleurs, sans faire valoir leurs droits. « Dans un monde idéal, [déménager] se ferait, mais le problème, c’est qu’il n’y en a pas, d’ailleurs, il n’y a pas de place », a soupiré M. Roberge.

En entrevue avec La Presse, M. Dorais a déclaré que la ville-centre travaillait sur le dossier, sans donner de précisions. Une annonce à ce sujet doit avoir lieu dans les prochaines semaines.