Fin des combustibles fossiles

Montréal « accentue la pression » en se joignant à un traité international

Pour « pousser les gouvernements » à en faire plus et « accentuer la pression », Montréal se joint au Traité de non-prolifération des combustibles fossiles, qui impose de cesser tout projet d’exploration et d’extraction de pétrole, de gaz et de charbon.