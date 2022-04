PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE

Diane Martin-Graser et Yan Niesing, employés de l’Union française de Montréal, regardaient avec anticipation les résultats à l’écran, quelques minutes avant le dévoilement final. Pour Mme Martin-Graser, responsable des communications à l’Union et organisatrice du rassemblement, « il est important pour les Français [au Québec] de partager un moment comme ça ».