(Montréal) Les chrétiens de Montréal ont célébré le Vendredi saint en personne pour la première fois après deux ans de perturbations en raison de la pandémie de COVID-19.

Morgan Lowrie La Presse Canadienne

Mgr Christian Lépine a conduit une foule silencieuse dans les rues du Vieux-Montréal lors de la traditionnelle procession du chemin de croix qui a débuté à l’église Notre-Dame-de-Bon-Secours.

La foule, masquée, a suivi la grande croix de bois dans les rues, s’arrêtant pour des hymnes et des prières devant plusieurs églises différentes le long du chemin.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE

« On partage la joie de se retrouver. On a nos masques, la distance et on ne peut pas encore chanter, mais au moins on peut se retrouver en personne. […] C’est une belle journée de rencontres, d’espérance et de prières. Les gens sont heureux d’être là », a dit Mgr Lépine, à La Presse Canadienne.

L’Archevêque de Montréal a mentionné que le message de Pâques est un message d’espoir à un moment où le monde est aux prises avec la guerre en Ukraine et la pandémie de la COVID-19.

Il a déclaré que l’église, comme de nombreuses sphères de la société, a également été confrontée à des difficultés économiques et aux défis de rester unis en l’absence de services en personne.

Bien que ce soit la première fois depuis le début de la pandémie qu’il y a une procession et une messe de Pâques sans limites de capacité, Mgr Lépine a déclaré que les églises prenaient toujours des précautions en demandant aux gens de porter leur masque et en évitant de les faire chanter pendant les messes.