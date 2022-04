Québec met un frein aux travaux sur le site du promoteur Ray-Mont Logistiques, qui veut construire un terminal de conteneurs dans Hochelaga. Le chantier, qui a commencé il y a un peu moins de trois semaines, est « non-conforme » selon le ministère de l’Environnement.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Dans un communiqué diffusé dès le début de la journée, mardi, le ministère affirme en effet qu’il « vient d’indiquer » à l’entreprise que la phase 1 de son projet est « assujettie à une autorisation ministérielle », en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Ray-Mont Logistiques n’a pas obtenu une telle autorisation « avant d’amorcer la réalisation de cette première phase », notent les autorités, qui confirment que « conséquemment, un avis de non-conformité a été transmis » au promoteur.

Selon le gouvernement, l’entreprise s’était pourtant « engagée à ne pas amorcer d’activité en rapport avec la première phase de son projet avant d’avoir reçu la position du ministère à l’égard de son assujettissement et, le cas échéant, avant d’avoir obtenu une autorisation ministérielle ».

C’est au cours d’une inspection qui a été réalisée le 21 mars dernier, après qu’une plainte non-identifiée eût été reçue, que Québec dit avoir constater l’infraction. Le promoteur, qui avait aménagé en août dernier une surface asphaltée sur une portion du site, avait « commencé à utiliser cette surface à des fins d’entreposage de conteneurs », déplore-t-on à Québec.

Le ministère de l’Environnement se justifie par le fait que comme la première phase des travaux implique beaucoup de camionnage et d’entreposage de conteneurs, elle va « notamment contribuer au climat sonore du secteur ». C’est aussi parce que le bruit est « considéré comme un contaminant de l’environnement » que Québec demande une autorisation ministérielle.

On demande aussi au promoteur « une étude de modélisation du climat sonore plus représentative des conditions critiques qui pourraient être observées » et « des mesures de mitigation appropriées » pour aller de l’avant. Le gouvernement promet enfin de continuer de suivre « attentivement » ce dossier, et glisse au passage que « si d’autres actions sont requises, elles seront évaluées ».

Des attaques croisées

Par courriel, Ray-Mont Logistiques a indiqué mardi prendre acte de la position du gouvernement. « La volonté de l’entreprise a toujours été de se conformer à la règlementation en place, d’où la demande de non-assujettissement qui avait été déposée pour s’assurer que le ministère partageait son interprétation à l’effet qu’aucune autorisation ministérielle n’était requise », affirme le groupe de Charles Raymond.

« Dans une optique de collaboration », le promoteur affirme avoir « proposé au ministère de ne pas entamer d’opérations sur le site le temps d’obtenir des précisions sur leur analyse », mais déplore que le 16 mars, il a été « contraint » de commencer certains travaux et opérations « pour se conformer aux exigences de la Ville de Montréal ». Celle-ci lui aurait en effet mentionné qu’elle ne pouvait prolonger les autorisations municipales requises pour poursuivre les discussions sur le futur développement du terrain, « à moins que des travaux débutent incessamment ».

Au cabinet de la mairesse Valérie Plante, on rappelle plutôt que la Ville est allée « jusqu’au au bout de ce qu’elle pouvait faire » pour stopper le projet, mais que les tribunaux l’ont obligé, deux fois plutôt qu’une, à délivrer le permis à Ray-Mont Logistiques.

« On salue la volonté du gouvernement du Québec d’entreprendre la même démarche et d’aller jusqu’à bout du processus judiciaire de son côté. L’essentiel, c’est de s’assurer qu’on protège les espaces verts du secteur et qu’on limite au maximum les nuisances pour les citoyens », dit l’attachée de presse Marikym Gaudreault.

« C’est une excellente nouvelle. Ray-Mont Logistiques est un mauvais citoyen corporatif. Il n’a jamais montré de respect des réglementations. Il était temps que le ministère s’y intéresse. Des citoyens ont fait des plaintes à plusieurs reprises depuis le début de ses travaux. C’est rassurant de savoir qu’il y a de l’écoute », réagit enfin la porte-parole du mouvement Mobilisation 6600, Anaïs Houde.