Une centaine de manifestants ont protesté contre la brutalité policière mardi soir dans les rues de Montréal. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) rapporte huit méfaits, un incendie criminel et une agression armée sur un policier.

« La police, c’est colon en criss », « Nul n’est à l’abri de la brutalité policière » ou « J’avorterai au cas où il soit policier », pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants. Une importante présence policière suivait de près le regroupement qui déambulait dans les rues du sud-ouest de Montréal.

Le Collectif opposé à la brutalité policière a appelé la population à manifester, comme chaque 15 mars depuis les dernières années. Les participants s’étaient donné rendez-vous à 17 h 30 à la station de métro Lionel-Groulx, à Montréal.

« Les manifestants continuent de marcher et déplacent de plus en plus d’objets sur la route pour nuire aux policiers qui suivent la manifestation. On parle de poubelles et des cônes », a déclaré Manuel Couture, porte-parole pour le SPVM, vers 18 h.

Des feux d’artifice ont été lancés à plusieurs reprises et des graffitis ont été réalisés, a indiqué le porte-parole. Des feux de poubelles ont également été allumés par les manifestants, a-t-il ajouté.

Vers 19 h, la foule devenait « de plus en plus agressive », a-t-il dit. « Des voies de fait ont été commises et des roches ont été lancées envers des policiers ». Les vitrines de plusieurs commerces ont été endommagées.

À la suite des méfaits, le SPVM a ordonné aux manifestants de s’éloigner et de quitter les lieux immédiatement. Des irritants chimiques ont été utilisés pour disperser la foule.

Le SPVM rapporte qu’une seule arrestation, soit celle d’un homme de 32 ans pour méfait.