Valérie Plante affirme que la création de la Direction générale adjointe (DGA) « Sécurité urbaine et conformité » sera un « levier supplémentaire pour que Montréal demeure une ville sécuritaire et que la population se sente en sécurité ».

Montréal rebrasse sa haute direction en vue d’accorder plus importance à la sécurité publique, qui sera maintenant gérée par une instance distincte. La Ville dit également être à revoir une série de services municipaux d’ici 2050, pour répondre aux « besoins futurs de sa population ».

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« La sécurité urbaine est une priorité de tous les instants, notamment face aux récents évènements violents auxquels nous avons été confrontés », a indiqué en ce sens la mairesse Valérie Plante, en début de journée.

L’année 2021 a en effet été marquée par une flambée de violence par armes à feu et d’importantes saisies de drogues. En fin d’année, 187 évènements de coups de feu étaient survenus à Montréal depuis le début de 2021, soit 44 de plus que les 143 épisodes de 2020, une hausse de 30 %. Plusieurs autres évènements impliquant des armes à feu ont aussi lieu en 2022, depuis cette date.

Pour l’heure, Valérie Plante affirme que la création de la Direction générale adjointe (DGA) « Sécurité urbaine et conformité » sera un « levier supplémentaire pour que Montréal demeure une ville sécuritaire et que la population se sente en sécurité ».

Je l’ai dit et je le répète, nous devons conjuguer nos efforts pour que Montréal demeure une ville où tous se sentent en sécurité. Cette nouvelle DGA est un pas de plus dans cette direction. Valérie Plante, mairesse de Montréal

La nouvelle unité encadrera notamment le Service de sécurité incendie (SIM), le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le greffe de la Ville et son service des Affaires juridiques. Sa création permettra aussi « de nommer une personne qui aura pour seule priorité d’intervenir sur la sécurité, qui est d’une grande importance, avec une vision transversale et dans une optique de prévention », a indiqué le directeur général de la Ville, Serge Lamontagne.

Une autre Direction générale adjointe changera par ailleurs de vocation et de nom, pour devenir la direction « Économie et rayonnement de la métropole ». Elle englobera ainsi le développement économique, l’approvisionnement, l’évaluation foncière, le Bureau des relations internationales et une « nouvelle équipe dédiée à la stratégie immobilière », ont indiqué les autorités municipales. Son but sera notamment d’assurer la relance économique, « incluant la stratégie pour un centre-ville fort et résilient, ainsi que le développement de l’Est de Montréal ».

La DGA « Urbanisme, mobilité et infrastructures » sera aussi mise sur pied dans la foulée du Plan d’urbanisme et de mobilité 2050 de la Ville, afin « d’explorer les différents façons » dont Montréal « pourrait être aménagée » dans les prochaines décennies. Les deux autres DGA concernant la « qualité de vie » et les « services aux citoyens ».