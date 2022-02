L’ex-maire de Montréal Denis Coderre redevient consultant, trois mois après sa seconde défaite électorale face à Valérie Plante.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

M. Coderre a annoncé mardi son embauche par le Groupe Helios, une entreprise de Longueuil spécialisée dans la gestion de l’eau potable.

« Heureux de me joindre à l’entreprise Groupe Helios à titre de conseiller stratégique », a-t-il indiqué sur Facebook. « Le Groupe Hélios est une magnifique entreprise québécoise et un leader dans l’industrie de l’eau qui fait plus souvent qu’autrement œuvre de service essentiel pour les régions, pour plusieurs communautés autochtones et le monde municipal. »

L’ex-politicien a ajouté que « plusieurs projets d’extension et d’acquisitions tant au Québec, au Canada que sur la scène internationale sont dans les cartons » pour son nouveau client.

Les allégeances professionnelles de Denis Coderre et son refus d’en dévoiler certaines ont plombé la fin de sa campagne électorale, l’automne dernier.

En novembre, après sa défaite, il a annoncé qu’il quittait la vie politique de façon permanente.