La Ville de Montréal n’a pas l’intention de garder en réserve le bassin Peel en attendant le prochain projet de retour du baseball dans la métropole.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Au lendemain de l’avortement du projet de garde partagée des Rays de Tampa Bay, la mairesse Valérie Plante a indiqué vendredi que la ville ne pouvait se permettre de bloquer le développement de ce terrain pour un autre éventuel projet de stade.

« Ce site-là est exceptionnel, il est très convoité. C’est un site stratégique pour le développement commercial, le développement économique, pour l’habitation », a dit Mme Plante. « On ne peut pas s’asseoir sur un terrain comme ça et attendre indéfiniment. »

Le bassin Peel avait été identifié comme seul emplacement viable pour un nouveau stade sportif à proximité du centre-ville de Montréal.

Valérie Plante a affirmé qu’elle avait déjà avisé le Groupe baseball Montréal de sa position. « Ils comprennent très bien », a-t-elle dit.