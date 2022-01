L’opposition officielle à l’hôtel de ville et les villes défusionnées voteront contre le budget 2022 présenté par la mairesse Valérie Plante et son administration.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Ensemble Montréal, l’ex-parti de Denis Coderre, a fait valoir que le budget présenté juste avant les Fêtes surévaluait les revenus de la Ville et faisait abstraction de la flambée de COVID-19. « C’est l’année où le bateau prend l’eau », a résumé Aref Salem, le chef de l’opposition.

« Ce budget, il n’est pas fait sur de bonnes bases », a-t-il dit. L’élu reproche à la mairesse et à son équipe de ne pas avoir attendu la fin de 2021 pour connaître les résultats réels de l’année et de plutôt s’être fiés à des projections financières.

« C’est aussi un budget où les promesses de Projet Montréal ne sont pas tenues », a déploré M. Salem, montrant notamment du doigt un manque d’investissement dans le logement abordable.

Le budget 2022 « pourrait bien constituer le point de bascule vers un changement beaucoup plus désagréable pour les Montréalais, soit une hausse de taxes ou une baisse des services », a continué le chef de l’opposition.

Les maires de banlieue opposés

L’Association des maires de banlieue (AMB) recommande aussi aux maires des villes-liées de voter contre ce budget au conseil d’agglomération.

Le regroupement dénonce la formule de calcul des quotes-parts qui désavantagerait les villes essentiellement résidentielles comme Beaconsfield, Montréal-Ouest ou Hampstead.

« Nous recommandons fortement à nos collègues maires et mairesses des villes de l’agglomération de ne pas en appuyer l’adoption puisque ceux-ci ne cadrent pas avec les attentes exprimées », ont ainsi écrit George Bourelle et Alex Bottausci, respectivement maires de Beaconsfield et de Dollard-des-Ormeaux.

« La notion d’équité fiscale entre l’ensemble des municipalités de l’île de Montréal demeure un enjeu non résolu, malgré nos appels répétés auprès des autorités (montréalaise et gouvernementales) à cet égard », ont-ils écrit. « L’effort financier demandé aux citoyens de nos municipalités est colossal, alors qu’ils paient déjà 56 % de plus que ceux de la Ville de Montréal, et ce, malgré le fait qu’ils reçoivent moins de services. »