La région métropolitaine de Montréal a perdu beaucoup d’habitants durant la première année complète de la pandémie, tandis que les autres régions ont vu leur population s’accroître, montrent les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) publiées jeudi matin.

Ariane Krol La Presse

« Plusieurs régions ont enregistré leurs plus forts gains dans leurs échanges migratoires avec les autres régions du Québec depuis que les données sont disponibles, soit 2001-2002 », souligne l’ISQ dans sa présentation.

« C’est notamment le cas de régions adjacentes à Montréal comme les Laurentides et Lanaudière, mais aussi de l’Estrie, de la Mauricie et de certaines régions plus éloignées comme la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay–Lac-Saint-Jean. »

La région administrative des Laurentides a enregistré les plus importants gains dans ses échanges migratoires avec les autres régions, soit 12 700 personnes, ou l’équivalent de 2 % de sa population, signale l’ISQ.

Avec ses 4,3 millions d’habitants, la région métropolitaine de Montréal compte toujours pour plus de la moitié de la population du Québec, estimée à 8 574 571 habitants, montrent les données de l’ISQ au 1er juillet 2021. Mais elle est la seule des six régions métropolitaines de recensement du Québec à avoir vu sa population diminuer durant les 12 mois précédents, de 25 212 habitants.

Les régions de Saguenay, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et Ottawa-Gatineau ont toutes vu leur population augmenter durant cette période.

La ville de Montréal, avec 1 778 528 habitants, a perdu plus de 45 000 résidants entre les 1er juillet 2020 et 2021. Montréal compte ainsi moins d’habitants qu’en 2018. Les villes de Québec et de Longueuil ont pour leur part enregistré de très faibles baisses, tandis que Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières ont enregistré des hausses. C’est aussi le cas de plusieurs villes de la périphérie de Montréal, dont Terrebonne, Brossard, Blainville, Mirabel, Mascouche, Saint-Jean-sur-Richelieu, Repentigny et Saint-Jérôme.