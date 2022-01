Des centaines de personnes se sont rassemblées dans le Vieux-Port de Montréal en opposition au passeport vaccinal et à la troisième dose de vaccin contre la COVID-19. Cet évènement survient au moment où la province rapporte samedi une hausse des hospitalisations et des morts liés au virus.

Florence Morin-Martel La Presse

La manifestation a débuté à 13 h à la place Jacques-Cartier et s’est dirigée vers l’ouest. Des manifestants ont déambulé au son des tambours et sifflets, en brandissant des pancartes où l’on pouvait lire « Dictature illégale et injustifiée » et « Non au passeport vacci-mal ». La plupart des personnes présentes ne portaient pas de couvre-visage et ne respectaient pas la distanciation physique.

La foule a scandé des slogans tels que « liberté ».

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, participe à la marche.



PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE



PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE



PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

La marche se déroule sous surveillance policière.

Afin de tenter de casser la vague Omicron, le passeport vaccinal sera exigé dans les succursales de la SAQ et de la SQDC de la province à compter du 18 janvier.

Plus de détails à venir.